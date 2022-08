Jennifer Coolidge, de American Pie, agradece a la película por potenciar su vida sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La famosa saga de películas ‘American Pie’ fue "la escuela para potenciar la vida sexual" de Jennifer Coolidge, confesó quien interpretó a la mamá de 'Stifler'.

La actriz de 60 años participó en ‘American Pie’ (1999), ‘American Pie 2′ (2001), ‘American Pie: ¡Menuda boda!’ (2003) y ‘American Pie: El reencuentro’ (2012).

No obstante, Coolidge no es conocida únicamente por la comedia estadounidense sino que ha tenido participación en las series ‘The White Lotus’ de Amazon Prime Video; ‘Shotgun Wedding’ y en ‘We Have a Ghost’ (2022)

Y aunque interpreta a más personajes en diferentes series, ‘American Pie’ siempre será su marca personal como actriz para quienes la siguen y son fanáticos de su carrera.

¿Cómo potenció su vida sexual?



La actriz reveló en una entrevista con el medio ‘Variety’ que dicha comedia potenció su vida sexual, pues asegura que gracias a la famosa saga, el sexo no le ha faltado.

De hecho, la artista dijo que disfrutó del personaje por gracias a su apariencia física.

Sin embargo, destacó que hubiese preferido no estar con todos los hombres con quienes compartió en la cama: “Habría 200 personas con las que nunca me hubiera acostado”.

La actriz, además, señaló que estaba encantada de haber sido una mujer mayor sexualmente atractiva, que es un tipo de personaje poco explorado de Hollywood: "Hubo grandes beneficios al hacer esa película".

También bromeó en la entrevista con su personaje de 'Paulette', en la película protagonizada por Reese Witherspoon 'Legally blonde': "Quizás conseguí una atención especial porque la gente vio a la madre de 'Stifler' como una 'rubia muy legal".