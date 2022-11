Jardinería para principiantes: siete consejos a seguir antes de empezar un jardín en tu casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿En algún momento de tu vida has soñado con tener un jardín lleno de plantas que embellezcan a tu hogar? Si la respuesta es sí, pero todavía no has podido concretarlo, la falta de experiencia no debe desmotivarte. La jardinería es un arte que requiere dedicación y conocimientos específicos, pero que se puede aprender paulatinamente. Para facilitarte la tarea, seguí estos consejos:

1. Evaluar el clima de la zona

Antes de que compres las plantas que vas a sembrar debés conocer a fondo las condiciones climáticas de la zona en la que tienes pensado desarrollar tu jardín (lo cálido, desértica, tropical, húmeda, fría, erosionada, etc.). De esa forma, al visitar el vivero, podrás elegir, con la asesoría de los profesionales del lugar, las flores, matas, hierbas y arbustos que realmente se adaptarán al clima en que serán sembradas.

2. Tener en cuenta la intensidad de luz

Todas las plantas requieren de luz para vivir, aunque existen en distintas cantidades e intensidades. Por ejemplo, aunque la etiqueta de una determinada mata diga que es para exteriores, es bastante probable que no resista la exposición directa a los rayos de sol durante mucho tiempo, o que solo soporte luz solar difuminada, como es el caso de las orquídeas.

Antes de que adquieras una planta, debés leer bien las instrucciones al respecto o solicitar asesoría en el vivero donde la compras. Así garantizas su ubicación en el lugar adecuado.

3. Analizar el terreno

Hay plantas que para poder sobrevivir necesitan terrenos más arenosos y drenados, como los cactus; otras, como las heliconias, prefieren suelos más arcillosos y húmedos. Es decir, cada tipo de planta necesita un sustrato o terreno específico.

Foto: Unsplash

Es por esa razón que antes de sembrar, debes conocer el tipo de terreno que tienes en tu jardín y recubrirlo con composta orgánica. De esa forma, fertilizás de forma natural y promovés la actividad biológica en el suelo, logrando como resultado plantas más saludables.

4. Regar las plantas en la frecuencia correcta

La mayoría de personas principiantes en jardines creen que entre más agua apliquen a sus plantas más rápido y saludables crecerán. Grave error. No todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua para vivir.

Generalmente, las plantas en exteriores se deben regar, al menos, una vez por semana, pero el ciclo puede variar dependiendo de la especie, las condiciones climáticas y los niveles de evaporación que presente el área donde tenemos el jardín. Para que tengas seguridad de este aspecto, es mejor que pidas asesoría al profesional del vivero.

En todo caso, recordemos que el riego se hace sobre la tierra y no directamente en las hojas o flores de las plantas, ya que eso las hace propensas a las plagas y a que se pudran sus hojas.

Foto: Pixabay

5. Fertilización adecuada



Otro error común en los principiantes es fertilizar las plantas recién llegadas del vivero. No hay necesidad de ello. Por lo regular, estas ya vienen bien fertilizadas. Lo prudente es que esperes a que se estabilicen y adapten a su nueva morada, o aguardar al primer trasplante de maceta. Además es de que tomes en cuenta que cada planta necesita diferentes tipos de fertilizantes.

6. Poda frecuente

Si deseas ver tus plantas saludables, tenés que podarlas con cierta frecuencia para eliminar los elementos que impiden el paso de la luz solar a todo el jardín o afectan su normal desarrollo (flores dañadas, frutos podridos o ramas secas, rotas y enfermas). Ten presente que la poda específica varía de una especie a otra; por lo tanto, debemos informarnos al respecto.

Foto: Pixabay

7. Adquiere las herramientas básicas

Para que seas una buena jardinera o jardinero, deberás adquirir y seleccionar adecuadamente las herramientas y utensilios para cuidar tu jardín. Algunos de los utensilios básicos que debés poseer son:



-Pala (diversos tamaños para distintos tipos de jardín y macetas)

-Podadoras y desbrozadoras

-Rastrillo

-Tijeras de jardinería

-Macetas y contenedores

- Corta ramas

-Guantes

