Intrusos que alertaron a Buckingham: desde un hombre desnudo hasta un mayordomo encubierto

Nada detiene a los curiosos, fanáticos, manifestantes o activistas cuando se trata de los asuntos que los apasionan. Tanto es así que la seguridad blindada del hogar oficial de la reina Isabel en Londres fue quebrada en varias ocasiones durante los últimos cuarenta años.

Aparentemente, se cuentan diez casos de sujetos que irrumpieron sin permiso en el palacio, aunque son solo noticias de los que trascendieron a los medios. De acuerdo con el Daily Mail es posible que haya sucedido en otras ocasiones en las que los funcionarios reales fueron mucho más eficientes en el resguardo de la información.

1-De madrugada

En 1982 sucedió el primer caso que se convirtió en el más famoso debido al atrevimiento. Un hombre llamado Michael Fagan llegó a la habitación de la reina sin ser visto por los guardias, de madrugada, mientras ella dormía. La historia cuenta que la despertó y que conversaron diez minutos hasta que Isabel logró dar alarma a sus oficiales de seguridad. Fagan fue retenido por la policía. El episodio formará parte de uno de los capítulos de la cuarta temporada de The Crown.

2-En los jardines

Diez años después, un joven de 25 años, llamado Kevin McMahon, ingresó a los terrenos externos del palacio y mediante señas obligó al helicóptero que transportaba a la reina y al príncipe Felipe a desviarse de su itinerario. Días después fue arrestado mientras paseaba por los jardines reales.

3-Desde el aire

En 1994, James Miller, un ciudadano norteamericano, aterrizó desnudo en el techo de Buckingham. Fue detectado de inmediato, tuvo que pagar una multa de casi 300 dólares para finalmente ser deportado.

4-Sobre ruedas

El joven estudiante británico John Gillard no perdió tiempo buscando alternativas secretas para irrumpir en el hogar de la reina. En 1995, chocó contra las puertas del palacio con su auto a ochenta kilómetros por hora. Lo único que logró fue arrancar una de sus bisagras.

5-Como espía

El periodista Ryan Perry del Daily Mirror planificó una sofisticada irrupción en 2003. Durante semanas trabajó como sirviente en el palacio y obtuvo información reservada de la rutina cotidiana de la reina. El cronista aseguró que tuvo la oportunidad de acercarse lo suficiente a la reina como para haberla envenenado. También reveló que nadie controló sus antecedentes.

6-Con cadenas

En 2012, cuatro activistas del cambio climático fueron arrestados por escalar las puertas del palacio y encadenarse a las rejas. Sostenían un cartel con una frase del príncipe Carlos que decía: "El reloj del fin del mundo por el cambio climático avanza cada vez más rápido hacia la medianoche. Y lo cierto es que no estamos reaccionando con una conciencia suficiente".



7-De casualidad

Una continuidad de episodios confusos sucedió durante septiembre de 2013. Primero, un sujeto escaló una de las paredes externas del palacio y se instaló en una habitación. Al día siguiente, otro hombre fue detenido mientras paseaba por los alrededores de la residencia. La confusión llegó al límite cuando, 48 horas después de estos incidentes, dos guardias de seguridad se enfrentaron con el príncipe Andrés en los jardines: al no reconocerlo pretendieron arrestarlo.



8-Con un cuchillo

Mientras la reina salía del palacio para subirse a un auto, un hombre que sostenía un cuchillo de quince centímetros fue derribado por la policía cuando saltó la barrera de seguridad. El peligroso episodio que sucedió en 2013 concluyó en los tribunales, donde el sujeto dijo que quería ver a la reina para decirle que no estaba de acuerdo con los beneficios de la realeza.

9-Con un plan

Dos activistas por los derechos de los varones que son padres, ya conocidos por otras apariciones públicas -Martin Matthews y Bobby Smith-, usaron una escalera para subirse al techo de Buckingham donde pasaron varias horas hasta que su cómplice desde abajo no pudo distraer más a los guardias que de inmediato los descubrieron. El hecho tuvo lugar en 2015.



10-Como refugio

En 2016, un irlandés desempleado de 41 años llamado Denis Hennessy caminó borracho por los jardines del palacio. Fue detectado cuando el sujeto se acercó a los oficiales armados a preguntar si "la señora" estaba en su casa. Los investigadores del caso se sorprendieron al descubrir que Hennessy había sido condenado a cadena perpetua a los 18 años.