Al igual que su hermano, el príncipe William también publicará un libro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

William le ganará de mano a su hermano menor, Harry, y publicará un libro en apenas unos meses. Pero no se trata de una autobiografía sino de la guía definitiva del concurso medioambiental global Earthshot Prize de la que el duque de Cambridge escribió la introducción, llamada “Cómo salvar a nuestro planeta”.

De acuerdo con el periódico británico Express, el anuncio del libro de William se produce dos días después de que el duque de Sussex, quien renunció a los deberes reales con Meghan Markle el año pasado para una nueva vida en Estados Unidos, revelara que estaba escribiendo unas memorias reveladoras sobre su vida.

El libro del duque de Cambridge presenta contribuciones del naturalista y locutor Sir David Attenborough, el activista ambiental Hindou Oumarou Ibrahim, la cantante Shakira y la exastronauta Naoko Yamazaki.

La publicación destaca la urgencia de los desafíos ambientales que enfrenta el mundo y mostrará algunas de las soluciones que se están desarrollando al respecto. La salida al público del libro coincidirá con el estreno de la serie de televisión BBC One, de cinco partes, sobre el premio Earthshot de 50 millones de libras. Collin Butfield, exdirector ejecutivo de la organización benéfica internacional de conservación WWF, y el productor y director Jonnie Hughes, quienes estuvieron detrás del documental David Attenborough: A Life On Our Planet, escribieron el libro Earthshot y crearon la serie.

“El concepto de Earthshot es simple: tenemos diez años para cambiar el rumbo, cincuenta ideas ingeniosas y un objetivo: salvar nuestro planeta. Lo que necesitamos es acción y optimismo. Nuestro libro se extiende desde los arrecifes de coral de México, pasando por las plantaciones de aceite de palma en Borneo y las granjas de ovejas en Australia, hasta los bosques de Kenia. Es una explicación de cómo hemos llegado a este punto y cómo, actuando colectivamente, podemos solucionarlo”, dijeron en una declaración conjunta.

La competencia de una década de William tiene como objetivo aprovechar el espíritu de invención para reparar el planeta. Cuenta con cinco categorías, o Earthshots, que los organizadores dicen que si se logran para 2030 mejoraría la vida de todos. Ellos son: proteger y restaurar la naturaleza; limpiar nuestro aire; revivir nuestros océanos; construir un mundo sin desperdicios; y arreglar nuestro clima. Cada año desde 2021 hasta el final de la década, los ganadores de los cinco Earthshots recibirán, cada uno, 1 millón de libras para usar en sus ideas.



Mientras tanto, Harry reveló el lunes que publicará sus explosivas memorias. Es probable que la familia real se esté preparando para nuevas revelaciones luego de las afirmaciones de Harry en su entrevista con Oprah Winfrey y Meghan en marzo. La autora especialista en realeza Penny Junor dijo: “La familia debe estar desesperada, este es un hombre al que todos aman y parece estar haciendo todo lo posible para avergonzar y dañar a su familia. Creo que es un poco pronto para escribir unas memorias adecuadas, me imagino que es una autojustificación y es manera de encontrarse a sí mismo, pero sospecho que será a expensas de otras personas”.



El duque de Sussex, que ahora vive en California, prometió que las memorias serán un relato “exacto y totalmente veraz” de su vida. “Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, prometió Harry. Penguin Random House publicará el explosivo libro a finales de 2021.