Horóscopo hindú: ¿Cuál es tu rashi y qué te depara para esta etapa?

La cultura milenaria de la India es fascinante y su Astrología es tan antigua como su civilización. El horóscopo de la India ofrece una visión de gran sabiduría y su objetivo es ser una guía para lograr conocerse más y vivir mejor.

El horóscopo hindú también es conocido como astrología védica o "Jyotish", que viene del sánscrito "Cuerpo de luz, celestial". Tiene una mirada más espiritual sobre las personas, ya que se concentra en este aspecto más que en el terrenal.

Los signos del horóscopo hindú reciben el nombre de Rashis, mientras que a los planetas se los denomina Grahas. Los Rashis están determinados por la fecha, hora y lugar de nacimiento, del mismo modo que ocurre con los signos de la astrología tradicional, por lo que existe una analogía entre el Horóscopo Hindú y nuestro Horóscopo occidental.

Conoce los nombres y perfiles de cada uno de los signos y las energías que actuarán en esta etapa.

MESHA-ANGARAKA - ARIES - El inicio



En la filosofía hindú, "Mescha" es el fuego. Así como el signo de Aries, representa el fulgor del principio, la energía inicial, el fuego sagrado que se destaca por tu coraje, su optimismo y acción decidida. Con un espíritu entusiasta, se destaca por ser rápido, franco y enérgico. En ocasiones puede ser brusco o imprudente y herir sensibilidades con su combatividad verbal, ya que impulso y pasión: primero habla o actúa, y luego piensa. Valiente, inteligente y seguro de sí mismo, es capaz de crear y liderar proyectos y empresas ambiciosas generando ideas y abriendo nuevos caminos. Lanzados y ardientes, son sinceros en sus demostraciones y jamás dirá un "te quiero" si verdaderamente no lo siente.



Predicciones:

Se avecinan cambios positivos que te llevarán por nuevos caminos. Te sentirás activo y contarás con gran energía para expandir los contactos laborales, iniciar nuevas actividades y poner en marcha proyectos ambiciosos. Tus acciones serán rápidas y estarás dispuesto a luchar por lo que quieres. Sabrás mantener la confianza en tus capacidades e intuiciones, lo cual será el primer paso hacia el éxito. Tendrás una percepción particular para reconocer dónde están las oportunidades y dónde puede haber riesgos. Se intensifican los deseos de estabilidad y los proyectos en el hogar. Iniciativas dentro de la casa que brindan mayor comodidad. Una energía dinámica movilizará y encenderá las bases de las relaciones.

VRISHASCA-SURKRA - TAURO - La concreción



Con una inagotable fuerza y resistencia interior, posee un gran sentido práctico, constancia y responsabilidad. Así como el segundo signo de nuestro zodíaco occidental, "Vrishasca" se caracteriza por ser creativo, estético y amante de la naturaleza. Conservador y meticuloso, lleva a cabo todo lo que se propone sin descuidar ningún aspecto. Cree más en la voluntad que en la buena suerte, por eso trabaja incansablemente hasta lograr estabilidad, bienestar y un buen pasar. Es perseverante y busca concretar todo lo que se propone, pero le cuestan los cambios. Hogareño y muy cariñoso, establece vínculos afectivos fuertes y duraderos. Aunque puede ser celoso y posesivo, su amor es para siempre.



Predicciones:

Recibirás una benévola energía que protegerá el trabajo y la economía. Algunas cuestiones laborales estarán sujetas a cambios y reestructuraciones. Buen momento para afianzar las asociaciones comerciales así como establecer nuevas alianzas. Sabrás desplegar tu lado más creativo y conciliador en el trato con los demás, lo cual te hará sentir el bienestar y la armonía que necesita tu naturaleza tranquila. Ideal para pulir aspectos de tus relaciones y evolucionar en ese sentido. Se verán favorecidos los enamoramientos, flechazos instantáneos y las relaciones amorosas en general. Buen momento para reconciliar, cooperar y lograr entendimiento en los vínculos más estrechos.

MITHUNA-BUDHA - GÉMINIS - La comunicación



Idealista, comunicativo y versátil, quien nace bajo este Rashi está siempre interactuando, aprendiendo y entregado a todo lo que le apasiona hacer. Alegre y positivo, puede aburrirse fácilmente y no concluir aquello que comenzó con tanto entusiasmo, por lo que debe trabajar la perseverancia y no desalentarse frente a los obstáculos. Como nuestro Géminis, posee simpatía, rapidez, seducción y es un maestro de las relaciones públicas. Rechaza la rutina y adora el cambio. Curioso e inquieto, siempre está queriendo aprender cosas nuevas y es amante de los viajes, todo lo nuevo le intriga. Pero cuando se enamora sabe mantener vivo el interés y la intensidad de la etapa de la conquista.



Predicciones:

Etapa conveniente para concretar acuerdos, realizar negocios o pedir asesoramiento profesional. En cuestiones financieras habrá una tendencia a estabilizar y organizar las cuentas. Darle una salida creativa a los obstáculos será la clave para avanzar y cuidar tu patrimonio. Estarás comprometido en algún proyecto que progresará lentamente pero de manera segura. Una comunicación fluida en el ámbito laboral te permitirá lograr alguna mejora. Habrá alegría a tu alrededor y, aunque a veces el cansancio se imponga, lograrás llegar a tiempo con todo y reponer energías. Gran oportunidad de resurgir a través de una comprensión intuitiva y global de tu situación afectiva. El amor te hará resplandecer.

KATAKA-CHANDRA - CÁNCER - La emoción



Posee una gran sensibilidad emocional y una profunda fe. Como el signo del cangrejo, representa el hogar, la familia, las raíces. Guiado por su poderosa intuición, sabe cuándo jugarse y cuándo retirarse a tiempo en momentos de riesgo. Es uno de los signos más importantes en la India, ya que en Oriente se venera al elemento Agua, o sea, la sabiduría que proviene de la espiritualidad, la vida emocional y los sentimientos. Sus emociones son fluctuantes como la luna, lo cual puede parecer vulnerable y ser herido fácilmente. Sin embargo posee una empatía que lo convierte en un ser tolerante, tierno y sensible. Dedicado y excelente administrador, generalmente triunfa en cuanto a la profesión y economía.



Predicciones:

Sabrás defender tus ideas con energía, expresar tus opiniones y persuadir a los demás en tus empeños. Manifestarás tu fuerte intuición y contarás con gran protección para actuar con seguridad y determinación. Excelente para revertir una situación laboral incómoda. Oportuno para la salud y lograr mayor bienestar. Intercalar el trabajo con momentos de ocio te permitirá sentir bienestar y vitalidad. Se trata de una etapa de renovación, ideal para atender cuestiones personales postergadas. Buen momento para sanar también en el amor. Aprovecha el momento para deshacerte de sentimientos negativos y recuerdos dolorosos del pasado; encontrarás así la verdadera alegría del presente.

SIMAHA-RAVI - LEO - La creatividad



Como Leo, pertenece al elemento fuego y se caracteriza por su coraje y capacidad de liderazgo. Independiente e inconformista, su mente positiva y muy activa es siempre generadora de empresas brillantes y lucrativas. Nació para liderar y suele ser muy orgulloso, por lo que le cuesta pedir ayuda. Majestuoso, generoso y de buen corazón, protege con celo a quienes lo rodean, en especial a los niños y a los más débiles. Creativo y apasionado, necesita ser el centro de atención, por lo que en India se los considera como los artistas del zodíaco. Nació para ser líder y guía, no sabe lo que significa obedecer. Efusivo, cariñoso y demostrativo, no se conforma con encontrar pareja, busca el gran amor.



Predicciones:

La buena energía que recibirás en este tiempo augura interesantes novedades. Momento ideal para renovar en el trabajo o bien poner en marcha un proyecto laboral creativo. Contarás con buena capacidad ejecutiva, lo cual te permitirá lograr terminar algunos asuntos interrumpidos. Etapa de gran creatividad, inspiración y desarrollo de los talentos. Los asuntos laborales marcharán en forma estable y tranquila, lo cual te permitirá dedicar tiempo a aquello que más te agrada hacer. Ideal para ocuparte de lo personal, cambiar de imagen, comenzar dietas o renovar el vestuario. El buen ánimo contribuirá a la unión en la pareja. Pero algunas definiciones en cuanto a los proyectos compartidos deberán esperar.

KANTA-BUDHA - VIRGO - La practicidad



Analítico, amante de los detalles y eterno perseguidor de la perfección, quien nace bajo su influjo es práctico y muy exigente; necesita orden, claridad y estabilidad en su vida, su trabajo y sus relaciones. Tiende a ser modesto, pero ambicioso y muy trabajador. Evalúa la vida a través de los hechos y la lógica. Sereno y preciso, tiene todo bajo control y es excesivamente pulcro y prolijo, todo debe estar en su lugar. Pudoroso y reservado, en el amor se podría decir que es de otra época. Romántico y soñador, aunque le cuesta demostrar sus sentimientos, lo siente con mucha intensidad. Le agrada la seducción pausada y disfrutar de la conquista. Conformar una familia es uno de sus deseos esenciales y a ello destina su energía afectiva.



Predicciones:

Lo que programes durante estas fechas llegará a buen término, más allá de cualquier contratiempo o demora. La clave será utilizar tu natural agudeza para actuar en el momento preciso. Trabajar la confianza y relajarte, te ayudará a sentir mayor bienestar y equilibrio en tu vida en general, especialmente en cuanto a tus actividades. Habrá entusiasmo y un mayor acercamiento a la familia. Un proyecto dentro del hogar será motivo de unión y entusiasmo en la convivencia. Habrá momentos agradables y de mucho amor ya que manifestarás gran sensibilidad y empatía en la vida de relación. El momento marca un nuevo ciclo en cuanto a los vínculos. Las relaciones toman ahora especial significación y se ponen en primer plano.

THULA-SUKRA - LIBRA - La diplomacia



Representa los valores de justicia, armonía, belleza, razón y equilibrio. Mahatma Gandhi pertenecía a este signo y cómo él, quien nace bajo su influencia, valora extremadamente sus valores y principios. Sobresale por su idealismo y es encantador, capaz de convencer con su gracia y diplomacia hasta el ser más duro y estricto. Goza de buen gusto, juzga con absoluta imparcialidad y disfruta de la compañía de otras personas. Más bien complaciente, su afán por lograr equilibrio y tranquilidad, muchas veces le impide confrontar. Es encantador, estético y se adapta a cualquier profesión donde sus habilidades de tacto y diplomacia sean útiles. El tener pareja es un aspecto que ayuda a encontrar estabilidad en todos los aspectos.



Predicciones:

Comenzarás una nueva etapa de acción y progreso. En cuanto a los recursos, se trata de un tiempo de recompensas por las acciones y esfuerzos realizados con anterioridad. Pero si hay algo que venías negando o postergando, las circunstancias te obligarán a hacerte cargo y enfrentar lo que sea necesario para tu propio desarrollo y evolución. Aprovecha la buena energía que actuará ahora en tu vida para agilizar y finalizar lo que hayas venido postergando. Confía en tu fuerza y no dudes, es tiempo de actuar; ya que tendrás claridad y control para tomar resoluciones. Un tiempo de buenas relaciones en general ya que contarás con la sensibilidad y empatía para llegar a los demás. Tendrás luz verde en el amor.

VRISCHICA-ANGARAKA - ESCORPIO - La fuerza



Desde la perspectiva hindú, éste nativo simboliza la emoción intensa y constante. Su existencia se fortalece superando dificultades. Busca siempre la superación y es altamente autoexigente. Debido a su magnetismo y poder profético posee una gran capacidad de influenciar en su entorno. Pone pasión en todo lo que hace, es dueño de sí mismo y no acepta injerencias respecto a sus planes. Con una inteligencia superior, racional y a la vez intuitiva, posee una voluntad inquebrantable que lo lleva a esforzarse y luchar por concretar todo aquello que se proponga. Representa el poder de regeneración y es uno de los signos más fuertes del zodíaco. En el amor, como en todo, es intenso, apasionado y muy posesivo.



Predicciones:

Nuevas energías pondrán en marcha oportunidades que estabas esperando. Los proyectos que te permitan mostrar tus habilidades creativas te llevarán a destacarte y mejorar la economía. Ideal para todo lo relacionado a negocios, comercio y comunicación. Para cerrar acuerdos, promover actividades y concretar ideas o proyectos. En la vida social todo se tornará novedoso y es posible que hagas nuevas amistades. Ideal para iniciar romances que serán duraderos y estables. Si una relación ya establecida está atravesando un período de tensión y rutina, será hora de enfrentar la situación y buscar soluciones. Un diálogo sincero permitirá que el distanciamiento llegue a su fin. Se renueva el deseo y la pasión.

DHANUS-BRISHASPATI - SAGITARIO - La buena fortuna



Considerado en la India como el signo con buena estrella, "Dhanus" es una fuente de optimismo y recursos. Positivo a ultranza, sabe aprovechar todas las oportunidades que la vida le ofrece. Con una energía inagotable, sobresale por el entusiasmo, la jovialidad y alegría. Posee fe en la vida, es inquieto y le agrada explorar y aprender. Considerado el signo del entusiasmo, tiene empuje y sabe salir adelante enfrentando cualquier obstáculo que se presente. Cuenta con una gran capacidad de expresión y confrontación, no tiene problemas en decir lo que piensa y siente. Necesita libertad de movimiento para ser feliz. Osado y atrevido, en el amor no tiene pudor en desplegar una gran energía e intensidad.



Predicciones:

Buenas perspectivas y grandes novedades. Se abre un nuevo ciclo y podrás sentir que tus energías se renuevan. Buen momento para establecer prioridades ya que se trata de un tiempo de crecimiento y expansión que no deberás desaprovechar. Las asociaciones, acuerdos y firmas de contratos serán favorecidas y generarán beneficios. Mejorará la comunicación con personas de autoridad y es buen momento para solicitar mejores condiciones en el trabajo. Para el amor será un tiempo de revisión y replanteos. Un tiempo de introspección necesario para conectarte con tus necesidades afectivas más profundas. Es mejor que actúes con prudencia, así evitarás decepciones.

MAKARA-SANI - CAPRICORNIO - La ambición



Simboliza la solidez, el pragmatismo y la iniciativa. En la India se lo considera el signo del autocontrol, la superación, el orden y el deber. Es muy respetado en su entorno ya que representa la responsabilidad, madurez y disciplina. Nació para poner orden y organización. Trabaja arduamente y con dedicación, respetando las normas y las tradiciones. Sobrio y reservado, tiene una minuciosa rigurosidad con todo proyecto al que se encuentre abocado. Generalmente consigue lo que quiere porque es laborioso y muy precavido. Estructurado y más bien racional, ama con profundidad y entrega, pero le cuesta manifestar sus sentimientos y afectivamente deberá trabajar mucho para lograr que el amor fluya con espontaneidad.



Predicciones:

Estás comenzando un período de introspección que será oportuno, necesario y revelador. El momento exige una revisión y balance, terminar aquello que tengas pendiente y disponerte a lo nuevo. Es importante que tengas claros objetivos y metas pues aunque el momento implique ciertos esfuerzos, también está lleno de oportunidades de transformar aquello que te impide crecer y avanzar. Contarás con buena energía para lograr la resolución favorable de temas pendientes, tanto en lo laboral y social, como en lo íntimo y afectivo. Crecerás en tus sentimientos y la tendencia será a relacionarte con alguien especial, con intereses y puntos de vista diferentes a los tuyos, pero de quien podrás aprender mucho.

KUMBHA-KETHU - ACUARIO - La libertad



Según la astrología hindú, quien nace bajo este signo es un ser inteligente, seguro de sí mismo y amante de la libertad. Posee una personalidad poco convencional y se rebela frente a todo lo que sea restrictivo. Humanista y valiente, es capaz de renunciar a sus propios intereses en pos del bien común. Innovador y creativo, posee un punto de vista original y contrario a las mentalidades conservadoras, ya que es rebelde por naturaleza. Auténtico inconformista, no teme desafiar lo establecido, detesta la rutina y confía ciegamente en sus convicciones. Siempre mirando hacia el futuro, no pierde tiempo en sentimentalismos ni melancolías. En el amor, desean vivir en pareja, aunque deberá enfrentarse al temor de comprometerse.



Predicciones:

La influencia del momento exalta la inteligencia, rapidez y curiosidad típicas del signo. No será demasiado complicado enfrentar y superar los obstáculos que se presenten, pero deberás enfocar tu energía hacia objetivos concretos y posibles, para no desgastarte en vano. Se trata de algún modo de un período liberador en el que muchos podrán cortar amarras. Terminar con ciertas cuestiones que han cumplido su ciclo será el desafío; una ruptura necesaria para renacer. Ya sea actitudes internas o cuestiones externas, es momento de realizar un cambio, definir posturas y efectuar una especie de "limpieza" interior. Los asuntos del corazón tendrán su propio ritmo y no será propicio querer apresurar las cosas.

MEENA-GALIKA - PISCIS - La intuición



La naturaleza de éste signo se destaca por la sensibilidad, creatividad y amor compasivo. "Meena" es el signo más intuitivo, inspirado y soñador. Posee una sensibilidad y empatía única y está dotado de una profunda vocación de servicio. Su éxito radica en seguir sus corazonadas, que nunca fallan. Con una naturaleza refinada y artística, es creativo por naturaleza pero a menudo le cuesta concentrarse, ya que su mente divaga y muchas veces necesita apartarse para lograr paz y equilibrio. En el amor es demostrativo, cálido y complaciente; pero debe cuidarse de los espejismos ya que tiene la tendencia a idealizar tanto al amor como a la persona amada.



Predicciones:

Etapa con ciertos matices ya que tu naturaleza emocional se verá acentuada por las energías que actuarán en esta etapa. Deberás evitar los desbordes emocionales como la irritabilidad o la melancolía, pero tendrás protección en tus decisiones. Esta energía manifestada en positivo, puede convertirse en una etapa de creatividad pura, inspiración y nuevas ideas. Los hijos podrán traer buenas novedades, aunque también demandarán tiempo y paciencia. Deberás saber repartirte ya que será mucha las actividades tanto en lo social y laboral, como en lo íntimo y familiar. Atravesarás un período positivo, no permitas que algunos pensamientos negativos del pasado enturbien la buena energía que ahora te envuelve.