La hija modelo e influencer de Luis Miguel está furiosa con la serie de Netflix

La modelo Michelle Salas rompió el silencio para pronunciarse este jueves en contra de la forma en la que plasmaron su persona en la producción de Netflix dedicada al "Sol de México", "Luis Miguel, la serie".

"Me parece innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años y violentando su intimidad", escribió Michelle en Twitter.

La primogénita del cantante aseguró que a pesar de que se sentía contenta de que la gente pudiera conocer parte de los momentos inolvidables que había pasado con su padre, se encontraba molesta por la forma en la que se abordó su persona en la serie que terminó emisiones el pasado domingo.

"Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta", ahondó.

Ante las palabras de Michelle, su madre, Stephanie, publicó una imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje de apoyo a su hija.

"Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego (apellido de Luis Miguel), padre de mi hija", escribió Salas.

Asimismo terminó su mensaje con un "¡Ya basta!" a nombre de sus hijas, su madre y ella.

La segunda temporada de la serie ha causado grandes polémicas en el mundo del espectáculo y no solamente con la familia Salas.

Anteriormente la cantante Patricia Manterola salió en su defensa para asegurar que no había tenido ninguna relación amorosa con el cantante, como la serie lo había mostrado.

Asimismo, la familia de Cristian Castro se profesó en contra de la bioserie al decir que habían caricaturizado su imagen y que lo habían puesto como una persona envidiosa cuando Castro siempre manifestó su admiración por Luis Miguel.

Lejos de que se vislumbre un fin de los conflictos, la producción ya anunció que pronto se estrenará una tercera temporada de la serie en la que el papel principal lo protagoniza Diego Boneta.