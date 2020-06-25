Harry y Meghan firman con agencia de primer nivel para ingresar a circuito de oradores

Realeza

Este es uno de los primeros pasos importantes de los duques de Sussex para realizar un trabajo remunerado más allá de la familia británica.

reuters

El príncipe Harry y su esposa Meghan están listos para ingresar al circuito de oradores después de firmar con una agencia que trabaja con el expresidente Barack Obama y otros clientes de alto perfil, según una persona familiarizada con sus planes.



La pareja está representada por la agencia Harry Walker, con sede en Nueva York, cuya lista de oradores incluyen a Barack y Michelle Obama, Bill y Hillary Clinton y Oprah Winfrey, agregó el miércoles.



Este es uno de los primeros pasos importantes del duque y la duquesa de Sussex para realizar un trabajo remunerado más allá de la familia británica, después de que anunciaran en enero planes de llevar una vida más independiente y autofinanciarse. Actualmente viven en Los Ángeles con su hijo Archie de 1 año, según reportes de medios.

Los compromisos de la pareja como oradores se enfocarán en temas como justicia racial, igualdad de género, medio ambiente y salud mental, un asunto importante para el príncipe, quien ha hablado públicamente sobre su lucha con el dolor después de la muerte de su madre, la princesa Diana.

La pareja participará en discusiones moderadas y dará discursos con asociaciones comerciales, corporaciones y foros comunitarios, según la persona familiarizada con los planes. Se presentarán juntos e individualmente.

El circuito de oradores de América del Norte puede ser lucrativo para celebridades de alto perfil. Oradores destacados pueden ganar cifras de seis dígitos por una única presentación.

Meghan recientemente narró un documental sobre la naturaleza de Disney y Harry se unió a Winfrey para un próximo documental sobre salud mental para Apple TV+, el servicio de transmisión de Apple, pero ambos proyectos estaban en proceso antes de retirarse de la familia real.

Harry Walker fue adquirido el año pasado por la empresa de medios Endeavor, con sede en California.