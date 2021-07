Harry y Meghan firmaron contrato por publicación de cuatro libros: uno cuando la reina muera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace apenas una semana se dio a conocer la noticia de que el príncipe Harry estaba escribiendo un libro con sus memorias de la mano del ganador del premio Pulitzer, el periodista JR Moehringer.

En la publicación, que será editada por Peguin Random House, planea hacer fuertes revelaciones sobre su infancia, su servicio militar y su vida a lado de Meghan Markle.

Fue tal el alboroto que se hizo, que el duque de Sussex debió publicar en la página oficial de su fundación “Archewell” un comunicado en el que confirmaba la información que ya estaba circulando en muchos medios de comunicación a nivel internacional.

“Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, dijo el príncipe Harry.

Ahora, el “Daily Mail”, reveló que contrario a lo que se pensaba, el contrató que el príncipe Harry firmó con la editorial es mucho más importante de lo que parece: Harry y su esposa Meghan Markle firmaron un contrato para escribir cuatro libros con esta compañía.



“El contrato final fue en realidad para un contrato de cuatro libros, con Harry escribiendo otro cuando su abuela muera”, dijo una fuente al medio británico. Sin embargo, un portavoz de los duques de Sussex reaccionó de forma inmediata a la publicación de esta información y aseguró que el único libro planeado por Harry es el de sus memorias y que se publicará a finales de 2022.



Asimismo, se adelantó que el tema sobre el que escribirá Meghan en su primer libro será sobre bienestar, mientras que no se dijo sobre qué tratarán los otros dos libros del “acuerdo”.



Según lo que se comentó, el príncipe Harry gestionó las negociaciones del acuerdo con la editorial desde su casa en Santa Bárbara, “Tenía una actitud muy de: ‘lo tomas o lo dejas’”, comentó una fuente al "Daily Mail" y agregó: “Los involucrados en realidad estaban muy conmocionados por su enfoque, que fue mirarlos con frialdad y exponer sus demandas: 25 millones de dólares”, expresó.