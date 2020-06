Harry y Meghan denunciaron a la policía que drones sobrevuelan su casa en Los Angeles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Harry y Meghan ya llevan un tiempo en Los Angeles (EE.UU.), intentado llevar una vida relativamente normal y alejada de la familia real británica.



La pareja se encuentra viviendo en una mansión, se desconoce si arrendada o prestada, del productor Tyler Perry. La propiedad, de grandes dimensiones, cuenta con un amplio jardín con piscina, donde el príncipe y la ex actriz han pasado algunos malos ratos, según reportó The Daily Beast.

De acuerdo al medio, Harry y Meghan han denunciado en varias oportunidades a la policía local, la presencia de drones que sobrevuelan su hogar mientras ellos están en el jardín con su hijo Archie, que recientemente cumplió un año.

Fuentes no identificadas afirmaron a The Daily Beast que la pareja cree que los aparatos son manejados por fotógrafos que quieren tomar imágenes de su intimidad, pero no pueden asegurarlo.

"Ellos no piden un trato especial, solo están pidiendo la seguridad que todos esperamos que se respete en nuestros hogares", sostuvo una de las fuentes.

Según ha señalado varios medios citando a The Daily Beast, Harry y Meghan han informado a la policía de al menos cinco incidentes con drones, a diferentes horas del día.

Cabe recordar que cuando se encontraban viviendo en Canadá a comienzos de 2020, la pareja tuvo que instalar una serie de medidas de seguridad a las afueras de su vivienda, para evitar las miradas de los paparazzis.

En tanto, en abril pasado, Harry y Meghan cortaron las relaciones con cuatro medios -"The Sun", "The Mirror", "The Mail" y "The Express"- debido a la publicación de lo que ellos consideran son noticias falsas.



Y a comienzos de mayo, Associated Newspaper, el grupo editor del Mail on Sunday, ganó la primera batalla legal por la querella que Meghan interpuso en su contra, por haber publicado sin su consentimiento, fragmentos de una carta privada que le envió a su padre, Thomas Markle.