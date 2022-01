Harry y Meghan crearon once empresas en un estado señalado como paraíso fiscal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según muestran documentos estatales que salieron a la luz recientemente, los duques de Sussex crearon once empresas en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware a pesar de que viven y hacen negocios en California.

Richard Genow, el abogado de la duquesa que trabaja con ella desde hace varios años, y Andrew Meyer, su gerente comercial, fueron los que incorporaron las compañías, incluida una que se cree que es para el acuerdo multimillonario del libro de memorias de Harry. Los negocios se establecieron desde abril de 2020.

Dos de las empresas son organizaciones editoriales. El primero, Peca Publishing LLC, fue utilizado por Meghan para obtener los derechos de su libro infantil The Bench. Se cree que el segundo, Orinoco Publishing LLC, se creó para tener los derechos de Harry de sus memorias que se publicarán a finales de este año.

Peca podría ser una referencia a las pecas de la duquesa y al libro que escribió en su octavo grado, titulado: A Face Without Freckles... Is a Night Without Stars -Una cara sin pecas… es una noche sin estrellas, en español-. Orinoco, en tanto, es solo el nombre de un río que fluye a través de Venezuela y Colombia.

Otras empresas creadas por los Sussex incluyen Cobblestone Lane LLC, que se inscribió en febrero de 2020 y tiene el logotipo de Archewell. Dos más administran los acuerdos con Netflix y Spotify de los duques: Archewell Productions LLC y Archewell Audio LLC, respectivamente.

En 2021, se crearon otras dos empresas de entretenimiento: Bridgemont LLC y Hampshire LLC. Se cree que los nombres de estas compañías podrían ser un guiño a las vacaciones de la pareja en Hampshire en las últimas semanas del embarazo de Meghan en la primavera de 2019.



Mientras tanto, se dice que Baobab Holdings, establecida en febrero de 2021, se ocupa de las inversiones. Baobab, es un tipo de árbol de África y Australia, también conocido como el “árbol al revés” debido a que sus ramas lucen como raíces.



Otra firma, Nemawashi Holdings LLC, se describe como una “sociedad de cartera”. En japonés, Nemawashi significa un proceso informal de sentar las bases silenciosamente para algún cambio o proyecto propuesto.