El hábito "temerario" de Harry y Meghan que enloquecía a la reina Isabel

"La opulenta extravagancia era el chisme del personal de Palacio y de la gente cercana". Esa cita, cuyo autor se desconoce, está incluida en un nuevo libro que asegura visibilizar los conflictos internos de la realeza británica, y más específicamente, los encontronazos entre la reina Isabel y los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle .



El libro en cuestión se llama Royals at war: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor (La realeza en guerra: la historia no contada de la separación de Harry y Meghan con la casa de Windsor) y fue escrito por los periodistas de espectáculos Dylan Howard y Andy Tillett. Se publicó el 30 de junio en Amazon a un precio de US$ 17 en su versión virtual.

Los periodistas exponen un hábito "temerario" que causaba especial enfado a Isabel: los gastos desenfrenados de la pareja. Según desliza la publicación, "no hubiera sido una sorpresa encontrar que la Reina monitoreaba los gastos imprudentes de Meghan con perspicacia", y señala que el palacio tuvo que costear su lujoso placard durante su maternidad.



Las fuentes "internas" del libro confluyen: "Quieren convertirse en la marca de estilo de vida más grande del mundo". Esto sería lo que más erosionó la relación entre Sussex y Windsor desde la llegada de Meghan Markle a la vida de Harry.

"Si se les permite hacerlo, la monarquía, tal como la conocemos, dejará de existir y una nueva familia real 'famosa' se hará cargo", se expresa otra voz más calamitosa.



Mientras tanto, Harry y Meghan observan la nueva publicación que los tiene como eje central desde su mansión en Beverly Hills, a donde se mudaron junto a su hijo Archie Harrison en marzo de este año. Luego de su ruptura con la casa real británica, la pareja anunció la creación de su nueva fundación caritativa Archewell.



Desde su mudanza justo antes del cierre de fronteras por la pandemia, Meghan y Harry han mantenido un perfil más bajo, intentando exponerse lo menos posible a la prensa estadounidense.



A finales de mayo varios drones sobrevolaron su propiedad intentando obtener capturas de los ex royals, mientras jugaban con su hijo Archie en la pileta. El incidente fue confirmado por la policía de Beverly Hills, que lo caracterizó como un "problema de drones".