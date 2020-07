Grieta real: las cinco palabras del príncipe William que desataron la guerra con Harry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La distancia entre el príncipe Harry y su hermano William es cada vez más evidente y ahora un nuevo libro devela que solo hicieron falta "cinco palabras" para abrir una profunda grieta entre ambos.



Omid Scobie y Carolyn Durand escribieron Harry y Meghan: en libertad, que se publicará el 11 de agosto y promete "disipar los numerosos malentendidos y falsedades que afirmó la prensa británica" sobre los duques de Sussex.



El texto revela que cuando Harry se comprometió con Meghan Markle en noviembre de 2017, todo empezó a desmoronarse entre los hermanos. Según un anticipó que publicó The Telegraph, William le pidió hablar en privado cuando escuchó la noticia y le preguntó: "¿Estás seguro de esto?".



Fueron esas cinco palabras las que hicieron enojar a Harry y sentirse defraudado por el poco apoyo que le brindó su hermano cuando quiso presentar al mundo entero a la mujer que había elegido para casarse.



Según adelantan los medios británicos, el hijo menor de la princesa Diana "se volvió loco" y le dijo: 'Estás tratando de arruinar esta relación incluso antes de que comience'".



Por otro lado, los autores también hicieron hincapié en el rol de Kate Middleton, la esposa de William, que fue como "una hermana mayor" para Harry desde que se conocieron; y tampoco lo apoyó cuando supo que iba a casarse con Meghan: "No hicieron que Meghan se sintiera particularmente bienvenida cuando se mudó al país".



Aunque en un principio se creía que Harry y Meghan habían colaborado con entrevistas para aportar datos de primera mano para el libro, un portavoz de la pareja le aseguró a The New York Times"el duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron al libro".



Por el momento, el matrimonio opta por un bajo perfil mientras construyen una nueva vida independiente de la monarquía. Actualmente, viven en una mansión en la ciudad natal de Meghan, Los Ángeles, con su hijo, de un año, Archie Mountbatten-Windsor.