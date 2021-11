¿Cómo gastar menos energía en casa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahorrar energía tiene muchos beneficios, no sólo para la economía, sino también contribuye en el cuidado del planeta. Cuando llega el verano, miles de personas se vuelcan al uso de aires acondicionados y al ver la cuenta a fin de mes no saben cómo lograrán pagarla.

Si querés saber cómo ahorrar luz, estos consejos son para ti.

1. Aprovechá las horas del día. Durante los meses de otoño e invierno es conveniente realizar la mayor parte de tareas que requieren luz durante la mañana. Mientras que en verano y primavera es posible tener luz natural hasta avanzadas horas de la tarde, procurá apagar las luces inncecesarias durante las horas del día.

2. Cambiá por luces LED. Esta nueva tecnología ofrece una doble ventaja: consumen menos y en épocas de verano producen menos calor. Si bien son un poco más caras que las bombitas tradicionales, duran más en el tiempo y el consumo es muchísimo más bajo.



3. Paneles solares. Aprovechá los rayos solares para ahorrar energía eléctrica y al mismo tiempo contribuir al medioambiente utilizando una energía limpia. Si bien no es algo muy difundido, si tenés la oportunidad aprovechar esta tecnología funcional



4. Controlá el uso de aire acondicionado. Los aires acondicionados no se caracterizan por tener una buena calificación energética y consumen bastante energía, por lo que en general se recomienda disminuir su uso al mínimo necesario y sólo en los ambientes que lo requieran.

5. Limpiar el polvo de aparatos eléctricos. La suciedad acumulada en los sistemas de ventilación de estos equipos hace que produzcan más calor y gasten más energía.



6. Si te vas, desenchufá todo. Así sea por unos días, se puede ahorrar una considerable cuota de energía desenchufando todos los aparatos eléctricos del hogar o dejando conectados solo los escenciales, como por ejemplo la heladera. Además, si desenchufando prevenís que en caso de tormenta se quemen los dispositivos.



7. Usá debidamente los electrodomésticos. No dejes abierta la puerta de la heladera por mucho tiempo y no coloques en esta productos calientes, assí afectarás su eficiencia. Lo mismo desconectá la plancha, la panchita o incorporá un timer en tu calefón.



8. Date duchas cortas. Es cierto que el chorro de agua caliente por la cabeza es relajante, pero no deberíamos tardar en ducharnos más de 7 minutos.



9. Disminuí el brillo de la pantalla de la computadora. Especialmente en los trabajos administrativos, se hace un uso prolongado de computadoras personales o de escritorio. Una forma de ahorrar energía es disminuir el brillo de la pantalla, lo que al mismo tiempo previene de sufrir alguna afección a la vista.



10. Apagá las computadoras si se va a salir de la oficina o de la casa. Si vas a salir por un tiempo considerable de la oficina es mejor apagar los equipos; otras opción es dejarlo en modo suspensión, hibernación o con la pantalla apagada si no hubieran las funciones anteriores.