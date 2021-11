Fuertes críticas al príncipe Harry: le exigen que devuelva US$150 millones a Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En septiembre de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un acuerdo de 150 millones de dólares con Netflix para producir contenidos. Fue el primer contrato que la pareja consiguió tras su salida de la corona en busca de la libertad económica.

Pero ahora, son varios los que le exigen al duque de Sussex a devolver la extraordinaria suma debido al tratamiento que la plataforma de streaming le ha dado a su difunta madre, la princesa Diana Spencer en el exitoso programa The Crown, que retrata la vida de la dinastía Windsor durante el reinado de Isabel II.

La actriz Elizabeth Debicki se pondrá en la piel de Lady Di en la nueva temporada del programa y el príncipe Harry ha sido criticado por permanecer “absolutamente en silencio” sobre cómo se ha retratado a su madre en la serie.

Se cree que la quinta temporada de The Crown dedicará un capítulo completo a la entrevista de Diana con Martin Bashir en 1995, y se meterá en otros momentos clave de la vida de la princesa, incluido su divorcio del príncipe Carlos y sus relaciones con Hasnat Khan y Dodi Al-Fayed.

De hecho, una amiga de Diana, Jemima Khan, que fue contratada para ayudar al equipo a recrear los últimos años de la vida de la princesa, renunció a principios de este año después de decir que el programa no había manejado la historia de Diana “de forma respetuosa o compasivamente como ella esperaba”.

Angela Levin, autora de Harry: A Biography of a Prince, le dijo a The Sun: “Harry se ha mantenido absolutamente en silencio sobre Netflix. Debería romper el trato y defender a su madre. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o defender a su madre? Es asombroso que no pueda encontrar su voz en esto”.



Ingrid Seward, editora de Majesty Magazine, agregó: “No creo que Harry lo entienda. Supongo que cuando hizo el trato con Netflix no lo pensó bien, pero Meghan lo habría hecho, no es una idiota. El duque de Sussex habló sobre The Crown durante su entrevista en el autobús con James Corden en febrero, por lo que no está totalmente ajeno al tema”.



Harry y su esposa Meghan Markle dejaron la familia real el año pasado y poco después firmaron un gran acuerdo con Netflix, donde se inscribieron para hacer documentales, programas infantiles, programas con guión y largometrajes.



Por entonces, Meghan y Harry señalaron en una declaración: “Nuestro enfoque estará en crear contenido que informe pero que también dé esperanza. Como nuevos padres, hacer una programación familiar inspiradora también es importante para nosotros”.



Ted Sarandos, director de contenido y codirector ejecutivo de Netflix, agregó: “Estamos increíblemente orgullosos de que hayan elegido Netflix como su hogar creativo y estamos entusiasmados de contar historias con ellos que pueden ayudar a desarrollar la resiliencia y aumentar la comprensión de las audiencias en todas partes”.