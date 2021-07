12 frases de Lady Di con las que podemos saber mucho de su personalidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al tomar notoriedad pública tras su boda con el príncipe Carlos, Lady Di se convirtió en una de las integrantes de la realeza más queridas por los británicos. Gracias a su acción social y su cercanía, la gente se rindió ante su simpleza y humanidad, de ahí que todavía se la recuerde como la princesa del pueblo.

Diana ya era amada antes de su prematura muerte, a los 36 años. Su temprano fallecimiento, además de una trágica sorpresa, generó más fervor entre sus seguidores.

Entre diferentes causas, era conocida por dedicarse a actividades caritativas y sociales, entre ellas, creó conciencia sobre un tema tabú en ese momento: el HIV. Solía visitar a enfermos de HIV y de lepra y pasar tiempo con ellos.

Sin dudas, era una mujer sabia y arrasada por una vida de tristeza, pero fuerte en su interior. Aquí, algunas de sus frases célebres que demuestran la simpleza de su espíritu.

Sobre el público . “La amabilidad y el cariño del público me han ayudado a atravesar algunos de los períodos más difíciles de mi vida. Su amor siempre me ha facilitado el camino”. Entrevista de BBC Panorama, 1995.

Acerca de la sociedad . “Creo que el pueblo británico necesita a alguien en la vida pública que le dé cariño, que los haga sentir importantes, que los apoye, que les dé luz en sus túneles oscuros. Tuve dificultades en mi vida como todo el mundo ha visto a lo largo de los años, pero ahora quiero usar todo ese conocimiento para ayudar a otras personas que lo necesiten”. Entrevista de BBC Panorama, 1995.