Una foto de la infancia de Meghan confirma su parecido con Archie

Hay hijos que heredan muchas rasgos físicos de sus padres; otros ninguno. Sin embargo, Archie y su madre, Meghan Markle, están en ese primer grupo.

El pequeño comparte con la duquesa de Sussex el cabello ondulado, los ojos oscuros y las mejillas regordetas. El parecido fue notado por una fanática de Twitter que publicó fotos de Meghan Markle cuando era bebé y las comparó con imágenes del pequeño Archie.

En la imagen se ve a Meghan a los seis meses en brazos de su media hermana, Samantha Markle. Esta foto se comparó con los segundos de video de Archie que aparecieron en el documental The me you can´t see (AppleTV+) que creó y produjo Harry junto con Oprah Winfrey.

Archie

Aunque ahora tenga dos años, no hay dudas de cuánto se parece a su madre mientras se hamaca en el jardín de la casa de la familia en Montecito. Según el Daily Mail, los fanáticos aseguraron que Archie se parece mucho más a Meghan que a Harry.