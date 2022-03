Finlandia es el país más feliz del mundo: ¿en qué puesto está Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finlandia fue elegido el viernes "el país más feliz del mundo", por quinto año consecutivo, por la clasificación "World Happiness Report" (Informe sobre la felicidad mundial), que sitúa en el último puesto a Afganistán y a Uruguay en la posición número 30 de un total de 146 evaluados.



Uruguay es el segundo país más feliz de Latinoamérica, detrás de Costa Rica, en el puesto 23. Por su parte Brasil se encuentra en la posición 39 y Argentina en la 57.

Venezuela (108º) es el país latinoamericano peor situado, incluso por debajo de Irak.

Avances

"Los tres avances más importantes fueron los de Serbia, Bulgaria y Rumania. Los retrocesos más fuertes se dieron en Líbano, Venezuela y Afganistán", según el "World Happiness Report", estudio financiado por la ONU que se realiza hace diez años.

Finlandia, con una nota de 7,82 sobre diez, se sitúa por delante de Dinamarca, Islandia, Suiza y Países Bajos, que le siguen en esta lista.

El informe se basa en sondeos que preguntan a las personas por su sensación de felicidad y cruzan estas informaciones con datos del PIB, de los niveles de libertad individual o de la corrupción, entre otros.

"La lección que se saca del informe, en estos diez años, es que la generosidad entre las personas y la honestidad de los gobiernos son cruciales para el bienestar", según Jeffrey Sachs, uno de sus coautores.

"Los dirigentes mundiales tendrían que tomarlo en cuenta", agregó.

Lista completa

1. Finlandia (7.821)

2. Dinamarca(7.636)

3. Islandia (7.557)

4. Suiza (7.512)

5. Países Bajos (7.415)

6. Luxemburgo* (7.404)

7. Suecia (7.384)

8. Noruega (7.365)

9. Israel (7.364)

10. New Zealand (7.200)

11. Austria (7.163)

12. Australia (7.162)

13. Irlanda (7.041)

14. Alemania (7.034)

15. Canada (7.025)

16. Estados Unidos(6.977)

17. Reino Unido (6.943)

18. Chequia (6.920)

19. Bélgica (6.805)

20. Francia (6.687)

21. Bahrein (6.647)

22. Eslovenia (6.630)

23. Costa Rica (6.582)

24. Emiratos Arabes Unidos(6.576)

25. Saudi Arabia (6.523)

26. Taiwan (6.512)

27. Singapur (6.480)

28. Rumania (6.477)

29. España (6.476)

30. Uruguay (6.474)

31. Italia (6.467)

32. Kosovo (6.455)

33. Malta (6.447)

34. Lithuania (6.446)

35. Eslovakia (6.391)

36. Estonia (6.341)

37. Panama (6.309)

38. Brasil (6.293)

39. Guatemala* (6.262)

40. Kazakhstan (6.234)

41. Chipre (6.221)

42. Lituania (6.180)

43. Serbia (6.178)

44. Chile (6.172)

45. Nicaragua (6.165)

46. Mexico (6.128)

47. Croacia (6.125)

48. Polonia (6.123)

49. El Salvador (6.120)

50. Kuwait* (6.106)

51. Hungría (6.086)

52. Mauritania (6.071)

53. Uzbekistan (6.063)

54. Japón (6.039)

55. Honduras (6.022)

56. Portugal (6.016)

57. Argentina (5.967)

58. Grecia (5.948)

59. Corea del sur (5.935)

60. Filippinaas (5.904)

61. Tailandia (5.891)

62. Moldavia (5.857)

63. Jamaica (5.850)

64. Kyrgyzstan (5.828)

65. Bielorrusia* (5.821)

66. Colombia (5.781)

67. Bosnia y Herzegovina (5.768)

68. Mongolia (5.761)

69. Republica Dominicana (5.737)

70. Malaysia (5.711)

71. Bolivia (5.600)

72. China (5.585)

73. Paraguay (5.578)

74. Peru (5.559)

75. Montenegro (5.547)

76. Ecuador (5.533)

77. Vietnam (5.485)

78. Turkmenistan* (5.474)

79. Chipre del norte* (5.467)

80. Rusia (5.459)

81. Hong Kong S.A.R. of China (5.425)

82. Armenia (5.399)

83. Tajikistan (5.377)

84. Nepal (5.377)

85. Bulgaria (5.371)

86. Libia* (5.330)

87. Indonesia (5.240)

88. Costa de Marfil (5.235)

89. Macedonia (5.199)

90. Albania (5.199)

91. Sudáfrica (5.194)

92. Azerbaijan* (5.173)

93. Gambia* (5.164)

94. Bangladesh (5.155)

95. Laos (5.140)

96. Algeria (5.122)

97. Liberia* (5.122)

98. Ucraniaa (5.084)

99. Congo (Brazzaville) (5.075)

100. Marruecos (5.060)

101. Mozambique (5.048)

102. Camerún (5.048)

103. Senegal (5.046)

104. Niger* (5.003)

105. Georgia (4.973)

106. Gabon (4.958)

107. Irak (4.941)

108. Venezuela (4.925)

109. Guinea (4.891)

110. Iran (4.888)

111. Ghana (4.872)

112. Turkey (4.744)

113. Burkina Faso (4.670)

114. Cambodia (4.640)

115. Benin (4.623)

116. Comoros* (4.609)

117. Uganda (4.603)

118. Nigeria (4.552)

119. Kenya (4.543)

120. Túnez (4.516)

121. Pakistan (4.516)

122. Palestina (4.483)

123. Mali (4.479)

124. Namibia (4.459)

125. Eswatini, Kingdom of* (4.396)

126. Myanmar (4.394)

127. Sri Lanka (4.362)

128. Madagascar* (4.339)

129. Egipto (4.288)

130. Chad* (4.251)

131. Etiopia (4.241)

132. Yemen* (4.197)

133. Mauritania* (4.153)

134. Jordan (4.152)

135. Togo (4.112)

136. India (3.777)

137. Zambia (3.760)

138. Malawi (3.750)

139. Tanzania (3.702)

140. Sierra Leona (3.574)

141. Lesotho* (3.512)

142. Botswana* (3.471)

143. Rwanda* (3.268)

144. Zimbabwe (2.995)

145. Líbano (2.955)

146. Afghanistan (2.404)