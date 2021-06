¿Fan de la palta? Seguí estos trucos para madurarla más rápido y en el punto exacto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La palta es un alimento que acompaña perfectamente todo tipo de platos en una gran variedad de presentaciones; por ejemplo, en un delicioso guacamole, untado sobre un pan tostado o en ensaladas. Sin embargo, para degustarla como es debido, es importante que esté en su punto exacto de madurez.

¿Cómo sabes cuando una palta está madura? Si la presionas y tus dedos se hunden ligeramente sin estropearla o dejarle magulladuras, está lista para consumirse. Otra manera de saberlo es por el tallo en su extremo superior: si se desprende con facilidad y tiene un tono verde amarillento por dentro, puedes comerla al instante, afirma la empresa productora Hass Diamond.

Por el contrario, si tu palta aún se ve muy verde o está muy dura, aquí te compartimos algunos trucos para que madure más rápido.

Guardalas junto a las bananas



De acuerdo con la comercializadora Avocados from Mexico, lasbananas liberan una hormona en forma de gas llamada etileno. Esta sustancia acelera la maduración en frutas y verduras, por lo que ayudará a que tus paltas estén en su punto óptimo en poco tiempo.



Solo coloca las paltas que necesites en una bolsa de papel con una banana; de este modo, el gas etileno se quedará encerrado en el interior y agilizará el proceso. Cierra la bolsa y mantenla en un lugar fresco hasta que las paltas alcancen la madurez deseada.



Esto puede lograrse de la noche a la mañana, así que es importante que revises su estado después de algunas horas. En caso de que no tengas bananas también puedes hacerlo con manzanas, peras y kiwis, indica la Comisión del Aguacate de California.

Ponelas en arroz crudo



Avocados from Mexico explica que el arroz atrapa el etileno natural de las paltas, favoreciendo su maduración y acortando el tiempo de espera para comerlos.



Basta con que las pongas en un tazón lleno de arroz crudo, asegurándote de que la fruta esté completamente cubierta de todos lados. Coloca el plato en un lugar fresco durante un par de días hasta que la palta alcance su estado ideal de madurez.



Por su parte, el blog especializado Pure Wow señala que puedes ponerlo en una bolsa de papel con harina, y tendrá el mismo efecto que el arroz crudo. De esta manera, se concentrará el gas etileno y se madurará sin humedad, moho o magulladuras. No olvides revisarlas cada día para que no quede demasiado madura.

Dejalas en un lugar soleado



La manera más sencilla para que cualquier fruta madure es ponerla a la luz del sol. Avocados from Mexico asegura que las temperaturas cálidas aceleran el proceso de maduración; por esta razón, se recomienda que pongas tus paltas cerca de una ventana o en otro espacio soleado de tu casa.



Así mantendrán su textura cremosa y su delicioso sabor natural, a diferencia de otros métodos de calor como el uso del horno de la estufa o del microondas; la Comisión del Aguacate de California advierte que estas técnicas solo ablandan la pulpa del fruto para que parezca maduro, aunque no lo esté en realidad. Por ello, las paltas que se meten al horno o al microondas no tienen tanto sabor ni poseen consistencia suave como manteca.

Envolvelas en plástico



Si ya cortaste tu palta y te diste cuenta que no está madura, no te preocupes, todavía puedes solucionarlo. Avocados from Mexico sugiere que frotes la pulpa cortada con limón; luego junta las mitades de la palta con el hueso en medio y aprieta para que se cierre tanto como se pueda.



Envuelve la palta en plástico film, guárdalo en el refrigerador y revísalo diariamente hasta que esté listo para comerse.