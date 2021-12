El extraño regalo que la reina Isabel le hizo a su bisnieto Archie por Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay quienes creen que a los niños no hay que regalarles ropa ni nada que no sean juguetes para Navidad, pero la reina Isabel no está en ese grupo.

En las festividades de 2020 quiso hacerle a su bisnieto Archie el regalo perfecto y, a partir de una idea de Meghan Markle, le obsequió un electrodoméstico. Así lo reveló el príncipe Harry en una entrevista realizada a principios de año con James Corden para The Late Late Show.

Mientras realizaban un recorrido en un autobús descapotable por la ciudad de Los Ángeles, Corden le preguntó a Harry sobre la paternidad, sobre su nueva vida en Estados Unidos y sobre su renuncia a la familia real.

Durante este diálogo surgió el tema de los regalos de Navidad y el presentador quiso saber qué le había regalado la reina Isabel II a su bisnieto Archie. “Mi abuela nos preguntó qué quería él para Navidad y Meg dijo una máquina para hacer waffles”, respondió entre risas.

Lejos de dar por terminada la anécdota, agregó: “Nos envió el electrodoméstico. Ahora, para el desayuno, Meghan hace una deliciosa mezcla orgánica, la mete en la máquina, le da la vuelta y sale. A Archie le encantan y a mí también. Les agrego un poco de yogur y mermelada encima o un poco de miel, no sé si es lo correcto, pero a mí me gusta”.

Asombrado por el relato, el conductor interrumpió a su entrevistado y le expresó: “Siento que estés pasando por alto el hecho de que no puedo por mi vida imaginar a la reina ordenando que se envíe una máquina para hacer waffles a Santa Bárbara. No puedo entenderlo”. Ante esto, Harry respondió: “Ni siquiera sé cómo comentar eso. Lo único que sé es que Archie se despierta por la mañana y, literalmente, dice, ‘¿waffle?’”.

Este año, Harry y Meghan pasarán su primera Navidad como una familia de cuatro después de que le dieran la bienvenida a su segunda hija, Lilibet, en junio.



Además de recibir obsequios de la reina, la experta en realeza Katie Nicholl le dijo al periódico The Mirror que Archie y Lilibet también pueden esperar regalos de sus tíos, los duques de Cambridge.



“Les dan regalos a toda la familia y eso incluye a todas sus sobrinas y sobrinos. Esto también significa comprar obsequios para los hijos de Pippa, la hermana de Kate: Arthur de tres años y Grace de ocho meses”, precisó.



Ya está confirmado que, este 2021, los Sussex pasarán la temporada festiva en California, mientras que William y Kate estarán en Sandringham con sus hijos George, Charlotte y Louis.