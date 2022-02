Una, la experiencia de un restaurante efímero que llegó desde Londres a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una es el concepto más importante de la frase y por eso va en mayúsculas. Hace referencia a la excepcionalidad de la ocasión. Una única mesa, donde un grupo de comensales comparten una cena que se transformará en un experiencia colmada de sensaciones. La original idea es de Martin Milesi, cocinero argentino, que arribó a Uruguay desde la lejana y fría Londres para hacernos parte del proyecto más cálido, armonioso y delicioso del verano.

“Una One Table” es el efímero restaurante que el argentino montó en la torre del reloj de la estación ferroviaria de St. Pancras, en el centro de Londres. Desde ahí parten y arriban trenes todos los días del año. En ocasiones, también anuncian su partida, aquellos que tienen como destino Howards, la escuela de magia más famosa y novelesca de los últimos tiempos. Quizás el poder del intrépido Harry Potter alcanzó al cocinero sudamericano que, desde 2014, ejecuta con delicada perfección un concepto gastronómico original y bien diferente.

Además de ingredientes comunes a cualquier cocina, Milesi añade música, danza, sorpresas, magia, luces y efectos que complementan un menú que nutre de manera especial el alma. Y lo hace solo para 12 personas que, sin conocerse, se sientan en una única mesa, para compartir mucho más que una cena.

Milesi visita nuestro país desde siempre. Lo hace como turista, para disfrutar del mar y descansar de su vida londinense. Este año prefirió dejar de lado el disfrute que genera el ocio y traer, por primera vez, su gastronomía a través del proyecto UNA Tour.

En el profundo José Ignacio, la alejada posada Luz Culinary Wine Lodge, en medio del bosque, albergó su “tour” artístico-gastronómico, compuesto de 12 momentos. El primero recibió los Outdoor Cocktail y el último, correspondió a los aplausos. Aplausos para el cocinero, el servicio y también los actores, músicos y bailarines.

Después de tres horas de compartir recetas tradicionales, versionadas y otras innovadoras, preparadas con las más novedosas técnicas culinarias,, Milesi conversó sobre este proyecto auspiciado por “Pricesless Experiences” de Mastercard.

Martín Milesi en UNA.

“Terminé el colegio en Buenos Aires, me dediqué a la gastronomía y también al dibujo. Soy ilustrador y a través de la ilustración me conecto con el arte”, contó sobre sus inicios y el nacimiento de UNA.



“Para mí, un plato es un papel en blanco. El “dinning room” es un papel en blanco y por eso hay mucho de arte aquí. Hay un método artístico de vivir y de encarar el negocio del restaurante. Somos efímeros, somos un momento, a veces estamos y a veces no y por eso no abrimos un restaurante para tenerlo 40 años. Abrimos un restaurante para tener una experiencia de restaurante única, porque hay un servicio, vinos, comida, y se va, desaparece, por eso todo lo que hay acá, es muy artístico”, agregó.

“La gastronomía después de la pandemia cambiará. Lo primero que tiene que cambiar está en nosotros. ¿Qué tipos de prioridad tenemos nosotros como cocineros? ¿Qué nos lleva a estar en la tapas de las revistas o en los diarios y qué queremos comunicar con esas apariciones? Respondernos eso va hacer que el negocio del restaurante también cambie porque estaremos más enfocados en el cliente y no en nosotros mismos. Eso traerá aparejado que los negocios no estén abiertos por tantos años”, vaticinó sobre el futuro de la cocina y sus artífices, los cocineros.

“En el restaurante muchas veces cocinamos, hacemos esto como un negocio y perdemos esa conexión con el cliente porque se sienta en una mesa, lo agasajamos, hacemos hospitalidad y listo. En UNA fortalecemos esa hospitalidad, porque pasa esto, después de la cena hablamos con la gente y tenemos una conexión con cada uno de ellos”, concluyó.



Milesi prometió volver el verano próximo para seguir agasajando a orientales, argentinos y a todos los turistas de buen paladar que quieran vivir una experiencia de ensueño y que por lo general “no tiene precio”.