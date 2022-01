Exmayordomo de la corona revela los caprichos más llamativos del príncipe Carlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El equipo de trabajo de la familia real británica, ya sean chefs, sirvientes, secretarios y asesores, está con ellos las 24 horas del día y eso les permite estar al corriente de los entretelones del poder. Incluso, de aquellos detalles de entrecasa, que la monarquía preferiría mantener en secreto.

Así fue el caso de los extravagantes pedidos del príncipe Carlos a sus empleados. Estos fueron revelados en el documental de Amazon, Serving the royals: Inside the Firm. Allí, el amigo y exmayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, quien trabajó con la familia en la década de los noventa, contó las obsesiones del príncipe Carlos.

“Su pijama se plancha todas las mañanas, los cordones de sus zapatos se planchan con una plancha, el tapón del baño debe estar en cierta posición y la temperatura del agua debe ser tibia y la bañera medio llena”, reveló Burrell en el documental.

Y ahí no se terminan las tareas porque al príncipe, que divide su tiempo entre Clarence House y Highgrove, les pide a sus sirvientes que hasta le preparen incluso el cepillo de dientes. “Hace que sus ayudas de cámara pongan una pulgada de pasta de dientes en su cepillo todas las mañanas”, contó Burrell.

Los deberes con los que el personal de Carlos lo ayudan pueden incluir múltiples tareas: desde cocinar sus platos, pasando por tender su cama y hasta asegurarse de que cumpla su agenda, es decir, que esté en el lugar indicado para cumplir con sus compromisos reales.



Por otro lado, en el documental The Madness of Prince Charles, el biógrafo de la realeza Anthony Holden dijo: “Charles, a pesar de todos sus intentos de descubrir cómo vive la otra mitad (del país) y el interés en los menos afortunados de la sociedad, tiene dos hombres, pagados por el Estado, para ayudarlo a vestirse por la mañana”.



En la producción de Amazon, Burrell recordó la vez en que el príncipe Carlos le pidió que rescatara una carta de la basura para él. “En una ocasión me llamó desde su biblioteca y me dijo: ‘Oh Paul, una carta de la reina parece haber caído en mi papelera, ¿la recogerías?’. Tuve que agacharme, revolver los papeles, sacar la carta y volver a ponerla en su escritorio”, dijo.



El exmayordomo contó también que el tapón del baño debe orientarse en una dirección específica, que su toalla de baño debe estar doblada a su gusto y que su ropa interior nunca puede estar fuera de lugar.