Exempleado de Meghan Markle la contradijo en un juicio clave

En 2018 Meghan le escribió una carta a su padre, Thomas Markle, para que deje de hablar ante los medios de comunicación sobre la relación entre ellos dos. La carta llegó al Mail on Sunday que publicó algunos fragmentos. Frente a este escándalo, la duquesa de Sussex demandó al periódico británico por difundir información íntima y personal.

La historia da un salto y continúa en febrero de 2021 cuando, después de unas cuantas idas y vueltas judiciales, Meghan ganaba la demanda después de que el tribunal decidiera que el contenido de la carta en cuestión debería haber quedado en el terreno de lo privado. De esta manera, de nada parecía haber servido la defensa del periódico que alegó que Meghan había escrito esa carta siendo totalmente consciente de que iba a ser publicada.



Pero ahora llegó la hora de la apelación del grupo editorial y las cosas no parecen tan claras como antes para la duquesa. ¿Por qué? Porque, en el marco del juicio de apelación apareció un testimonio que viene a complicar a la esposa de Harry. Se trata de la declaración de Jason Knauf, quien fue el secretario de comunicaciones de Harry y Meghan durante su tiempo dentro de la familia real.

De acuerdo con el testimonio de Knauf, la duquesa tenía miedo de que su padre no respetara la confidencialidad de sus intercambios epistolares, ya que él colaboraba con la prensa. Por lo tanto, de sus palabras se desprende que el borrador de la misiva fue escrito pensando en que existía la posibilidad de que la misma se hiciera pública. “La duquesa me había señalado entonces que reconocía que era posible que (su padre) la hiciera pública”, explicó Knauf.

Para los abogados de la empresa editorial, el testimonio del exempleado contradice el escenario que se presentó ante el juez, de acuerdo con el que se trataba de “una carta absolutamente privada escrita para ser leída únicamente por el señor Markle”. En otras palabras, lo que quiso decir su exsecretario es que Meghan sabía que el mensaje seguramente se filtraría y lo escribió con eso en mente.

El contenido de la carta



En la carta, de cinco páginas, la duquesa de Sussex se posicionaba como víctima. “Me has roto el corazón en un millón de pedazos”, dice en una parte además de reprocharle a su padre los ataques a su marido y que diera entrevistas a los medios de comunicación.



“Con dolor de corazón te escribo esto, sin entender por qué has elegido este camino, haciendo oídos sordos al daño que estás causando”, continúa la misiva en la que también se queja de que no intentara comunicarse con ella y de que le dijera a la prensa que fue él quien fue rechazado. Además, aseguraba que tanto su marido como ella quisieron ayudarlo después de que él no pudiera ir a su boda como consecuencia de dos infartos y lo calificaba de “ingrato” por no reconocer el apoyo económico que le había dado.



“No solo te he querido, protegido y defendido, ofreciéndote todo el apoyo financiero que he podido, preocupándome por tu salud... y siempre preguntándote cómo podía ayudarte. Así que la semana de la boda fue horrible enterarme a través de un tabloide que te había dado un infarto. Te llamé y te mandé mensajes. Te rogué que aceptaras ayuda, mandamos incluso a alguien a tu casa. Y en lugar de hablar conmigo o aceptar esto o cualquier otro tipo de ayuda, dejaste de contestar al teléfono y preferiste hablar solo con los tabloides”, decía la carta.