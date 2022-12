No enjaguar ni poner aceite al agua: esta es la forma correcta de preparar la pasta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La mayoría de las personas aprenden a cocinar dentro del núcleo familiar, ya sea viendo a mamá o papá hacerlo, cocinando con los abuelos o cualquier persona cercana, crecemos pensando que la forma en la que se hace cada plato es la manera correcta.

Sin embargo, hay tradiciones que no son la mejor forma de hacer las cosas y hoy te traemos esta información para que rompas con los mitos alrededor de cómo cocinar la pasta.

Recientemente se viralizó un video del usuario juspalta_toqueysazon dentro de la plataforma de videos cortos TikTok, en el que revela algunos de los secretos para que preparés tu pasta de trigo de la mejor forma.

Evitá el desperdicio

Una costumbre común es la de añadir especias como laurel, tomillo, pimienta y todo tipo de especias al agua en la que se cocinará la pasta.

No importa si tu pasta es integral o regular, si está hecha de trigo, no importa los ingredientes extras que añadas al agua, esta no absorberá su sabor, por lo que puedes evitar desperdiciar especias en este paso.

Lo único que debés agregar al agua es una cantidad abundante de sal, esta se disuelve en el agua y logra adherirse al exterior de la pasta, lo que ayuda a resaltar el sabor de esta.

¡No la enjuagues!

Existe el mito de que es necesario enjuagar la pasta con agua fría para detener la cocción y así tener la textura ideal. Se trata de una práctica que perjudica a tu platillo, pues al enjuagar la pasta, el agua remueve el almidón, el cual tiene un papel importante. Gracias al almidón es que las salsas se adhieren a la pasta, además de que ayuda a espesarlas para que tengan mejor textura.

Para no tener que enjuagar la pasta, pruébala y retírala del agua caliente un par de minutos antes de que esté lista, así podrás mezclarla con la salsa y terminar de cocinarla sin el riesgo de que esté sobrecocida.

¿Cuándo poner aceite?

El último de los tips del tiktoker tiene que ver con el aceite. En muchas cocinas aún se vierte aceite al agua de la cocción de la pasta, con el propósito de que esta no se pegue mientras se cocina.

Este es otro mito de la cocina, al hervir, el aceite permanece en la superficie del agua, no se mezcla ni se adhiere a la pasta. Una forma de evitar que la pasta se pegue es con un buen método. Solo se debe usar suficiente agua, se recomienda un litro por cada 100 gramos de pasta, y esperar hasta que el agua hierva para añadirla.

El aceite sí es recomendable cuando se hierve la pasta con antelación. Para que no se pegue, debido al almidón que tiene en la superficie, añadir un par de cucharadas de aceite y mezclar es suficiente. Ahora ya lo sabes, no tires ingredientes a la basura y mejor aprovéchalos para dar sabor a la salsa de tu pasta.