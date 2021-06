Emilia Clarke creó un cómic con una heroína que gana poder con su menstruación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Durante los últimos dos años he estado creando un cómic”, así fue como reveló Emilia Clarke en lo que estuvo trabajando durante los últimos meses de su vida. Esta noticia sorprendió al mundo no solo porque la actriz llevó una de sus pasiones a otro nivel, pues se considera una fanática de los cómics, sino porque lo hizo haciendo historia al presentar a la primera heroína que gana poderes con la menstruación.

De inmediato esta creación de Clarke y todo un equipo formado por mujeres, posicionó a la protagonista de la historia como la más progresista en el género del cómic. “Se llama Mother of Madness (M.O.M). […] Es divertida, es feroz y es solo una mujer normal que intenta resolver su mierda. Pero con la adición de algunos poderes femeninos útiles… no podría ser más femenino, no podría ser más fabuloso”, escribió Emilia en la descripción de la publicación que hizo en su cuenta de Instagram y en la que compartió la portada del cómic.

Maya es el nombre que le dieron a la heroína, quien se desempeña en su carrera profesional como una científica y en su vida personal como madre soltera. Al inicio, la mujer se siente avergonzada por sus poderes los cuales le llegan con su ciclo menstrual.

“La hinchazón, el crecimiento del cabello, los cambios de humor, el acné, todo eso. Odiamos eso cuando sucede, hablando por mí y por todas las que he conocido que han tenido un periodo”, dijo Emilia en una entrevista que otorgó a "Variety" a propósito del próximo lanzamiento del cómic.

La actriz que fue protagonista de la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”, descubrió durante la investigación que realizó para hacer la historia, que en 2019 el 16% de los creadores de cómics era mujeres y que el 30% de los personajes de estos mismos era mujeres, mientras que la mitad de compradores y consumidores de cómics era mujeres. Sin embargo, reconoció que desde hace muchos años ella se dio cuenta de la falta de equidad en este género y desde entonces soñó con hacer una historia desde su perspectiva.

“¿Qué pasaría si cambiamos eso y hacemos del periodo algo que podamos sentir como esta cosa única, loca y sobrehumana que sucede en nuestro cuerpo?”, se preguntó Emilia según Variety y respondió: “Cuando Maya tiene miedo, se vuelve invisible, cuando está enojada, tiene una fuerza sobrehumana. Ella puede balancearse como Spider-Man con el vello de su axila”.

Respecto a eso, la actriz aseguró que la menstruación continúa siendo estigmatizada por lo que buscó darle una connotación positiva. Para ella es momento de que se normalice este proceso que las mujeres, que son la mitad de la población mundial, experimentan mes con mes.

Mother of Madness se publicará en Image Comics y estará disponible en tiendas a partir del 21 de julio, fue coescrito por Emilia Clarke y Marguerite Bennett y diseñado por Leila Leiz.