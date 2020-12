Elliot Page y famosos del mundo que se volvieron transgénero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es una época de cambios sociales y una muestra son los famosos que han logrado expresar al público que son transgénero, como en el caso del actor Elliot Page.

En esta nota te contamos la historia de esta y otras celebridades que transitaron el mismo camino.

Elliot Page



"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans. Mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot". Así es como inicia un extenso mensaje que publicó el actor en sus redes sociales, el 1 de diciembre de 2020, para expresar que se identifica como un hombre transgénero.



Es reconocido por actuar en grandes producciones como ‘The umbrella academy’, ‘Inception’ y ‘Juno’.

Jake Zyrus



El joven actor fue visto por primera vez en la pantalla chica como

Sunshine Corazón, en la reconocida serie de Ryan Murphy ‘Glee’. Años después confesaría en Twitter que es un hombre trans.



“Mi alma es masculina. No voy a pasar por esa etapa en la que se cambia todo. No voy a cambiar mi cuerpo. Cambiaré esto: me he cortado el pelo y llevo ropa de chico, pero eso es todo”, fue su mensaje en redes.

Lana Wachowski y Lilly Wachowski



Lana, que reconoció públicamente su identidad de género en 2012, confesó a la revista ‘New Yorker’ que llevaba muchos años planeando cómo iba a dar la noticia a sus familiares.



Lilly, por su parte, tuvo que declararse transgénero a la fuerza en un comunicado, en 2016, pues un reportero la vio en la puerta de su casa, por primera vez después de su transición, reportó la ‘BBC’.



Las hermanas Wachowski son las mentes detrás ‘The Matrix’, ‘V for vendetta’ y ‘Sense 8’.

Jamie Clayton



La actriz también hizo parte de la producción de la serie de Netflix ‘Sense 8’, en el papel de una mujer transgénero. Pero, muchos fanáticos desconocen que la joven también es trans en la vida real.



En 2015, en una de las presentaciones de la serie, Calyton aseguró que era un placer personificar a alguien con quien se sentía identificada y representada.

Janet Mock



Otra serie de Ryan Murphy que contó con la participación de personajes trans fue ‘Pose’. Una de las mentes detrás de su trama es Janet Mock, quien es la primera creadora trans en lograr un acuerdo de exclusividad con Netflix.



“Hay potencial para introducir a cientos de millones de espectadores a la gente trans, y mostrar, a quienes no nos comprenden, que podemos contar nuestras propias historias”, fueron sus palabras cuando anunció el acuerdo.

Caitlyn Jenner



En 2015 se publicó la portada de la revista ‘Vanity Fair’ en la que Jenner, hasta ese momento conocida como Bruce, se presentó como mujer: “Call me Caitlyn”.



“Si estuviera en mi lecho de muerte guardando este secreto y no habiendo hecho nada para remediarlo estaría pensando que eché a perder toda mi vida”, dijo la exatleta olímpica a la revista.

Alex Blue Davis



Reconocido por su papel de ‘Casey Parker’ (personaje trans) en el drama médico por excelencia, ‘Grey’s anatomy’, Blue Davis contó a ‘The Hollywood Reporter’ que ha sido una experiencia increíble personificar ese papel.



“Lo bueno del programa y del episodio para este personaje es que se trata de mucho más que de ser trans. Es un personaje con matices y personalidad propia”, dijo el actor.

NikkieTutorials

La ‘influencer’, que es reconocida en todo el mundo por sus tutoriales de maquillaje, reconoció en enero del 2020 ser una mujer transgénero.



A los 14 años empezó su proceso de cambio por medio de hormonas. Tuvo el apoyo de sus padres.

Chaz Bono



El hijo de los artistas Cher y Sonny Bono se dio a conocer al mundo cuando apareció a los cinco años en el programa de variedades de su madre, 'The Cher show'(1975-1976).



En 1995, confesó sentirse atraído por las mujeres y, en 2009, anunció que se sometería a una cirugía de corrección de género.



Es reconocido como un activista por los derechos de la comunidad Lgtbiq+ y participó en 'American horror story: Roanoke', serie de Ryan Murphy.

Zion Moreno



La actriz y modelo, quien recientemente apareció en la serie de Netflix ‘Control Z’, es una de las primeras mujeres transgénero que han protagonizado una producción mexicana.



La joven, quien inició su transición desde muy pequeña, aseguró a ‘El Universal’ que se sentía feliz de representar a su comunidad en una serie producida en su país: “Cuando yo estaba chica no me veía representada en televisión, así que es un gran honor para mí esta serie, Ojalá que una niña chiquita se sienta identificada conmigo”.