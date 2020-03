¿Cómo eliminar los hongos de las paredes? Cinco opciones para decirle adiós a la humedad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Frío afuera, calor adentro. El choque térmico entre el interior y el exterior puede tener consecuencias. Una de ellas es la aparición de hongos o moho en las paredes.

Más allá de lo estético, la salud también puede resentirse con el asunto. Así que manos a la obra, eliminemos las manchas de las paredes. Vale la pena usar guantes y tapa bocas para evitar alergias y estornudos innecesarios. Para quitarlos hay varias opciones:

1. Vinagre blanco de alcohol (dos partes de vinagre y dos de agua).

2. Hipoclorito de sodio diluido en agua (una parte de hipoclorito y tres de agua).

3. Funguicidas (pueden adquirirse en droguerías).

4. Detergente (humedecé un paño con detergente y pasalo sobre la pared).

5. Vodka (saldrá más caro, pero esta bebida los elimina).

Cualquiera sea las opciones aseguráte de limpiar bien el paño luego de limpiar las paredes, de lo contrario llevarás el hongo a otros lugares de tu casa.



El moho es una especie de hongo que se forma a partir de esporas presentes en el aire. Crece en ambientes cálidos y húmedos con poca ventilación. Para que tu casa no sea el lugar ideal para estas esporas, aumentá la ventilación (las ventanas deben abrirse por lo menos durante 15 minutos diarios).



El uso de deshumidificadores ayuda, pero no te olvides de usar productos para que no vuelvan a aparecer, de lo contrario a las dos semanas estarás de nuevo en la misma tarea.