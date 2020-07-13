El trago preferido de la reina Isabel, ahora ofrecido por la propia Familia Real

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El gin es la bebida alcohólica preferida de la reina y ahora sus fans pueden acceder a una botella con hierbas del propio Palacio de Buckingham.

Reuters

La familia real británica ha comenzado a vender ginebra saborizada con limón, verbena, frutos rojos y hojas de mora recogidas de los jardines de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham.

El "pequeño lote" de ginebra se ofrece en 40 libras (50 dólares) la botella en la tienda Royal Collection, pero solo para entregas en Reino Unido.

"Extractos naturales recogidos a mano en el excepcional jardín del Palacio de Buckingham fueron combinados para crear esta ginebra única y exquisita", dice la botella dentro de una imagen del palacio de la reina en Londres.

"Perfecta para tomar en verano, el método recomendado para servir es una medida de la ginebra en un vaso corto lleno de hielo; rellenar con agua tónica y adornar con una rodaja de limón", sostiene.

El gin de la Royal Family

La bebida favorita de la reina Isabel es una mezcla de ginebra y dubonnet, aunque la monarca bebe con moderación.