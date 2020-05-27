El príncipe William dijo que ser padre le recordó la muerte de su madre

Realeza

El duque de Cambridge se abre en un nuevo documental de la BBC en el que habla sobre lo aterradora y abrumadora que ha sido la paternidad.

EFE

El duque de Cambridge, el príncipe William, reveló que convertirse en padre le hizo revivir algunas de las emociones que sintió tras el fallecimiento de su madre, Diana de Gales, hace 23 años, en un documental que emitirá el próximo jueves el canal británico BBC.

En el programa, que versará sobre salud mental masculina a través del mundo del fútbol, y cuyo contenido avanzan hoy algunos medios nacionales, el príncipe WIlliam afirma que cuando una persona experimenta algo "traumático" como, en su caso, la pérdida de su madre cuando tenía 15 años, los sentimientos provocados por ese hecho pueden resurgir cuando uno tiene hijos.

El príncipe tiene tres hijos con la duquesa de Cambridge, Catherine: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

El hijo mayor de Carlos de Inglaterra y la malograda lady Di, que falleció en París en 1997 en un accidente de tráfico huyendo de los paparazzi, reconoció que en ocasiones ha encontrado la paternidad "abrumadora", pero que en esos momentos siempre ha encontrado apoyo en su esposa y juntos han superado esos "momentos".

Reconoció que para él, la paternidad "es una experiencia maravillosa pero también aterradora".

Los comentarios del duque se emitirán en un documental sobre salud mental masculina a través del prisma del fútbol y en el marco de una conversación mantenida entre el nieto de Isabel II y el exjugador profesional del Bolton Wanderers Marvin Sordell, que confesó que convertirse en padre fue "el momento más duro" de su vida.

Ese exfutbolista, que creció sin una figura paterna, afirmó que "tuvo dificultades" emocionales durante esa época.

"Tener hijos es el momento que más te cambia la vida, realmente lo es. Y cuando uno ha experimentado algo traumático en la vida (...), como la muerte de mi madre cuando yo era más joven, tus emociones vuelven porque estás en una fase muy diferente", reflexiona William en el documental.

El príncipe agregó que en ocasiones ha encontrado ese tipo de sentimientos "abrumadores".

"Catherine y yo nos apoyamos mutuamente y atravesamos juntos esos momentos y como que vamos evolucionando y aprendiendo juntos", dijo.

William solo tenía 15 años, y su hermano Harry, 12, cuando su madre falleció.

En el documental -"El fútbol, el príncipe William y nuestra salud mental"- que se emitirá el próximo jueves, se grabaron momentos de charlas entre el duque y jugadores de fútbol, aficionados y técnicos.