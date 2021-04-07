El príncipe Harry pretende que la corona le pida disculpas públicas a su esposa Meghan

Realeza

Es por los comentarios racistas que la realeza habría hecho sobre Archie, el hijo de ambos; mientras tanto, sigue la tensión

la nación / gda

La entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con la estrella estadounidense Oprah Winfrey continúa dando que hablar. Ahora, fuentes cercanas a la pareja aseguran que él espera una disculpa pública por parte de la familia real por el maltrato a su esposa.

Si bien pareciera que Harry quiere seguir adelante con su vida en California, un experto real consultado por Us Weekly dice que el príncipe no piensa ceder en esta contienda y que exige una disculpa de su familia hacia Meghan.

Uno de los principales puntos de la discordia es un presunto comentario racista hecho por un miembro de la familia real con respecto al color de piel del bebé de Harry y Meghan, Archie, antes de que él naciera. Oprah Winfrey dijo más tarde que el comentario no fue hecho por la propia reina ni por el príncipe Felipe. Según trascendió, fue la princesa Ana quien lo habría dicho.

Harry también afirmó que a Meghan, quien admitió que tuvo pensamientos suicidas cuando estaba embarazada de Archie, se le negó ayuda con su salud mental. Y, según los informes, una fuente le dijo a la revista Us Weekly que el príncipe exige una disculpa de la familia.

La fuente afirmó: “El problema con Harry es que está encaprichado con tener razón al margen de lo que hagan los demás. No se va a echar para atrás hasta que reciba alguna forma de disculpa de su familia”.