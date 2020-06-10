El príncipe Felipe de Edimburgo recibe un aluvión de felicitaciones en su 99 cumpleaños

Realeza

El marido de la reina se acerca al centenario y es homenajeado por diferentes figuras a través de las redes sociales.

EFE

Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, cumple hoy 99 años y, desde primera hora de la mañana recibe un aluvión de felicitaciones virtuales, tanto de su familia más próxima, como de miles ciudadanos anónimos.

Su hijo el príncipe Carlos, su nieto el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, así como numerosos personajes populares como el exfutbolista David Beckham, han enviado sus felicitaciones al duque desde sus propias cuentas en las redes sociales.

La reina Isabel II y su esposo Felipe han sido fotografiados en los jardines del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, con motivo de esta celebración, una instantánea realizada la semana pasada en la que la pareja real posa sonriente, en un día soleado y que ha recibido hasta el momento casi 700.000 "likes" o "me gusta".

El príncipe Felipe y la Reina han permanecido aislados en esa residencia real como parte de las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno para controlar la pandemia de la COVID-19 en el Reino Unido.

Junto a esa fotografía, la red social de la Familia Real inglesa ha incluido varias imágenes de la pareja en distintos momentos de su vida y ha explicado que celebrarán este día juntos en Windsor.

El príncipe Carlos de Inglaterra ha sido muy madrugador y ha felicitado a su padre en las redes sociales con dos imágenes de ambos juntos. Una en blanco y negro, de cuando era niño, paseando en una lancha por un río, y otra, mucho más reciente, en la que se les ve charlando y riendo sentados en un banco.

Los duques de Cambridge, William y Catherine, también han remitido una felicitación a través de su cuenta de Instagram a su abuelo en la que le desean un feliz cumpleaños con dos fotografías en las que aparece en distintos actos junto al duque de Edimburgo.