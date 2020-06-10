El duque de Edimburgo es fotografiado con Isabel II por su 99 cumpleaños

Realeza

Esta es la primera vez que se divulga una fotografía del duque desde que fuera hospitalizado el pasado diciembre.

agencia efe

El duque de Edimburgo celebra este miércoles su 99 cumpleaños junto a su mujer, la reina Isabel II, con la que ha sido fotografiado en los jardines del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, con motivo de la celebración.

El príncipe Felipe ha permanecido aislado en esa residencia real como parte de las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno para controlar la pandemia de la COVID-19 en el Reino Unido.

En la instantánea, tomada la semana pasada en un día soleado y divulgada este miércoles, se ve al duque de Edimburgo ligeramente sonriente y vestido con corbata, chaqueta azul marino y pantalones grises, mientras que su mujer lleva un vestido en tonos grises y amarillos, un broche de diamantes y collar de perlas.

Esta es la primera vez que se divulga una fotografía del duque desde que fuera hospitalizado el pasado diciembre en la clínica rey Eduardo VII, en el centro de Londres, para ser atendido de una "condición preexistente" no especificada.

Conocido por su particular sentido del humor, Felipe de Mountbatten, nacido con el título de príncipe de Grecia y Dinamarca, es el consorte más longevo en la historia de la monarquía británica.

Tras haber servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, contrajo matrimonio el 20 de noviembre de 1947 con la entonces princesa Isabel, hija del rey Jorge VI.