Ejercicio en casa: Las mejores apps, videos y programas para llevar el gimnasio a tu hogar

Ponerte en forma no tiene que ser una tarea complicada ni requiere que salgas de tu hogar. Estas opciones te ayudarán a conseguir la figura que deseas en tiempo récord.

Ya sea que tengas espacio por la mañana o por la noche, con estas alternativas podrás ajustar los horarios de tus actividades con los programas de ejercicio que ofrecen, además están diseñados por especialistas en deporte, nutrición y más.

Tomá nota de las alternativas y olvídate de los pretextos para no ejercitarte en tu hogar.

The Squad



Se trata de un movimiento fitness virtual creado por mujeres reales para mujeres reales. A través de 9 formatos y distintas disciplinas, pueden idear un plan personalizado de ejercicio según tus objetivos, estilo de vida, edad y complexión.



No importa si nunca has hecho ejercicio o si eres una fitpro, todas las clases se marcan en bajo, medio y alto impacto, por lo que cualquiera lo puede hacer. Ofrecen opción de realizar las rutinas de ejercicio en casa o bien, de manera presencial con todas las medidas de seguridad, además están por iniciar un reto fitness con sesiones de ejercicio, planes de alimentación personalizados y workshops semanales de self care y self love. ¿El plus? Si te inscribes con un grupo de amigas todas reciben descuento.

Shift

Una app especializada e integral que brinda apoyo y asistencia para el entrenamiento diario, teniendo acceso a programas personalizados de ejercicio que se adaptan a tus objetivos, ya sea bajar de peso, aumentar masa muscular o simplemente mantener una buena condición física, complementándolo con una alimentación balanceada y una mente en equilibrio.



Esta app está disponible en App Store o Google Play y ofrece 7 días gratis.

Gym Virutal



Si te gusta ir a tu paso y tus horarios para ejercitarte son variados, entonces los programas de entrenamiento de Patry Jordan son para ti. Cuenta con calendarios que va subiendo cada mes en los cuales te indica las rutinas de ejercicio que debes hacer por día así como la sugerencia de menús saludables.



Ofrece con una amplia gama de videos, por lo cual podrás hallar los que se adapten mejor a tus necesidades y metas, además tiene opciones con y sin aparatos de gimnasio como mancuernas y ligas.