¿Qué drásticos cambios hará el príncipe Carlos cuando se convierta en rey?

El príncipe Carlos heredará algún día el trono de Inglaterra y para entonces, allegados y expertos en la familia real británica aseguran que quien será el nuevo rey ya tiene en mente una serie de cambios radicales para la estructura y los usos de las propiedades que pertenecen a la realeza.

En principio, trascendió que Carlos piensa reducir las lujosas y numerosas habitaciones que hoy existen en el Palacio de Buckingham a lo que los ingleses llaman ‘un piso encima de la tienda’, es decir, un lugar mucho más modesto donde vivir. Además, el príncipe heredero tiene en su agenda convertir ese palacio, actual residencia de la monarca, en un lugar abierto al público a modo de museo durante todo el año.

Otros cambios que planifica el príncipe Carlos tienen que ver con el futuro de la residencia real de Balmoral, en Escocia, que se convertiría en un museo de la Reina y en la mudanza del duque y la duquesa de Cambridge, es decir, de su hijo William y Kate Middleton, del Palacio de Kensington al Castillo de Windsor, según lo que consigna el medio británico Daily Mail.

Se dice que este último castillo, ubicado en el condado de Berkshire, sería rechazado como lugar de residencia por el propio príncipe Carlos, ya que está ubicado bajo las rutas de vuelo del aeropuerto de Heathrow, algo que vuelve al lugar demasiado ruidoso.

Adelgazar la monarquía



La intención general del príncipe de Gales para una vez que se transforme en rey sería la de adelgazar drásticamente la monarquía, tanto en títulos como en bienes raíces. Un amigo confirmó al Daily Mail: “La cuestión de las propiedades está en la lista de ‘cosas por hacer’”.



La información suministrada al citado medio británico señala también que Carlos ha estado reunido con los cortesanos para discutir qué sudecerá con los palacios en el momento de heredar el trono. “El punto central es: ‘cuando la reina ya no esté aquí, ¿Cómo se van a distribuir efectivamente dos generaciones de la familia -Carlos y William- una gran cantidad de propiedades?”, expresó el mismo amigo del futuro rey.



Carlos cree, además, que todos estos lugares tienen que ofrecer algo al público, más allá de ser residencia de la realeza. El punto es, qué le puede ofrecer a la gente cada uno de estos edificios.



“Todo el mundo sabe que no tiene sentido administrar tantas residencias, pero si se abandonan por completo, puede que nunca se recuperen para cuando el príncipe George -hijo de William y tercero en la línea de sucesión al trono- y los miembros más jóvenes de la familia real necesiten un lugar para vivir”, señaló la misma fuente.



Claro que la tarea que tiene por delante Carlos para convencer a sus familiares -especialmente a su madre- de la pertinencia de sus cambios será titánica.



Aparentemente, las modificaciones inmobiliarios que quiere imponer el príncipe de Gales excluirían la situación de sus hermanos. En principio, Andrés continuaría viviendo en Park Lodge, en Windsor Great Park, y no hay indicios de que se le pida una mudanza, según indicaron los cortesanos.



Y lo mismo sucedería con el príncipe Eduardo y la princesa Ana, que estarían a salvo en Bagshot Park, en Windsor y en Gatcombe Park, en Gloucestershire, respectivamente.



Pero hay otros miembros de la realeza, como Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés, que deben competir para ver cómo se acomodan en la nueva organización de los bienes reales.

Cambios en Buckingham



Actualmente Buckingham está transitando una etapa de cambios y remodelación de un costo de unos 500 millones de dólares, en un período total de 10 años. Pero los planes de Carlos es que en el futuro esta residencia de la monarca se abra al público durante todo el año, y no solo estacionalmente como ocurre ahora.



Mientras tanto, las numerosas habitaciones del Palacio, que hoy son 52 para la realeza y los invitados y 188 para el personal, se reducirán drásticamente.



Un amigo de Carlos dijo al Daily Mail: “A pesar de lo que todos piensan que él no quiere vivir allí, ciertamente tendrá alojamiento en Buckingham, pero será una situación mucho más modesta, de ‘piso encima de la tienda’, similar a la del primer ministro en Downing Street”.



Clarence House



Aunque vivirá en Buckingham, se espera que Carlos y Camila conserven como hogar familiar el muy querido por ellos Highgrove. Esa residencia es propiedad del ducado de Cornualles y será heredada por William cuando el príncipe de Gales se convierta en el rey inglés. Entonces, Carlos será inquilino de su primogénito de un lugar que tiene un costo de alquiler de 950.000 dólares al año.



En Londres, en tanto, la residencia oficial de Carlos, Clarence House, estaba originalmente destinada al príncipe Harry, pero con su partida a California junto a su esposa Megan Markle, el hijo menor de Lady Di habría perdido este derecho. “Ya no está en los papeles”, dijeron de él las fuentes cercanas a Carlos.



Ahora, es probable que esta última residencia mencionada se destine al príncipe George, a la princesa Charlotte o al príncipe Louis, hijos de William y Kate Middleton. La contra que mencionan los expertos en realeza es que Clarence House tiene una decoración absolutamente obsoleta para las nuevas generaciones de herederos reales.



“A nadie le gusta mucho Clarence House porque todavía se la ve como el lugar de la Reina Madre”, dijo otra de las fuentes cercanas a la familia real.



Otra de las propiedades de la abuela de Carlos es Birkhall, en Escocia, que el príncipe de Gales heredó a su muerte en 2002. Uno de los pocos lugares donde se dice que se siente como en casa y un lugar que piensa conservar para sí.



En tanto que la residencia de Sandringham, en Norfolk, que es propiedad privada de la familia real, podría abrirse al público cuando Carlos la herede.



Wood Farm, la cabaña en los terrenos donde el príncipe Felipe pasó sus últimos años, podría quedar suspendida para las generaciones futuras.



Por su parte, los duques de Cambridge estarían dispuestos a quedarse con Anmer Hall, la mansión que la reina les dio después de su boda en 2011. También heredarán Llwynywermod, la casa galesa del príncipe de Gales.