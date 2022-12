Doria Ragland, madre de Meghan Markle, rompe el silencio y habla de racismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por primera vez desde que la relación de Meghan Markle y el príncipe Harry ocupó todos los titulares de la prensa a nivel mundial, Doria Ragland, mamá de la actriz, rompió el silencio y narró su experiencia en el documental "Harry y Meghan".

"Los últimos cinco años han sido un desafío pero estoy lista para que se escuche mi opinión, mi experiencia como su mamá", dice Doria, quien se desempeña como maquilladora y trabajadora social.

En el segundo capítulo de la docuserie se ve a Doria sentada cómodamente en una sala, con el pelo recogido y maquillaje muy ligero. La suegra del príncipe Harry cuenta con detalles cómo vivió su maternidad al lado de Meghan y presentan una parte del barrio en el que vivieron juntas, ubicado en Los Ángeles.

Sin embargo, narra que la llegada de Meghan Markle al Reino Unido sí le dio temor debido al trato que recibía de los tabloides. "Tomaban fotos de zonas como Skid Row -una de las más peligrosas del lugar- y decían que yo vivía allí y que ella había crecido ahí".

En tanto Meghan habla del trato diferente que recibió cuando llegó a la nación de su ahora esposo. "Obviamente ahora la gente está muy consciente de mi raza porque la convirtieron en un problema cuando me mudé al Reino Unido", mientras que su mamá comenta: "Como madre, en retrospectiva, me encantaría volver y tener esa conversación muy real sobre cómo te ve el mundo".

Los consuegros: Carlos y Doria Ragland Foto: Reuters

También se escucha a Doria decir que todo el problema de la prensa sobre Meghan: "esto se trata de raza" y su hija comenta: "Mami, no quiero escuchar eso".

Ya en la tercera parte de la entrega, Doria Ragland asegura que su seguridad se vio vulnerada por los paparazzi y que no se sentía tranquila sacando al perro a pasear o a realizar otras actividades. "No podía simplemente pasear a mi perro, no podía simplemente ir a trabajar. Siempre había alguien ahí esperándome, siguiéndome al trabajo. Sentí que los paparazzi me estaban acosando”.