¿Por qué dividir la cuenta en la primera cita puede ser un gran error? Esto dice una experta

La división de la cuenta en la primera cita siempre da lugar al debate y ahora una especialista en citas compartió su verdad: por qué no se tiene que aplicar esta costumbre de ir 50/50.

Nelly compartió en su cuenta de TikTok (@ask.nelly) un clip en donde un usuario asegura que si las mujeres piensan que un hombre debe invitarles a cenar están equivocadas. Sin embargo, la joven no estuvo de acuerdo y explicó: “Es tan repulsivo cuando los hombres hablan así, pero permítanme ofrecerles un repaso sobre cómo funcionan las citas, porque claramente algunas personas lo necesitan”.

“Si no les pagan la comida no es un caballero, número uno. Número dos, es tacaño. Número tres, no le alcanza el dinero para hacerlo. Número cuatro, no respeta a las mujeres y número cinco, no le interesás, porque el nivel de interés de un hombre siempre está correlacionado con su nivel de esfuerzo. Siempre es una de esas cinco cosas”, detalló Nelly.

Muchos usuarios de TikTok estuvieron de acuerdo con la mujer: “Tenés razón. Absolutamente correcto”. Mientras tanto otro dijo: “Si un hombre dice ‘vamos a dividirla’, yo digo, ‘no, gracias, no tengo’ y eso es el final”. Mientras tanto, muchos cuestionaron esta forma de pensar: “Ningún hombre te debe nada como vos no le debés nada a él. Especialmente si no se conocen“. Alguien más escribió: “¿Escucharon todos lo que dijo? Si un paseo por un parque no es lo suficientemente bueno para una primera cita, entonces no vale la pena cenar“.

El mes pasado, otra tiktoker llamada @heydiberber compartió la historia de una primera cita fallida con un joven. “En nuestra primera cita yo no tenía dinero, así que se compró comida solo para él. ¿Debería darle otra oportunidad?”, consultó a sus seguidores.

Muchos usuarios opinaron que el sujeto actuó sin modales al no invitarla, mientras que otros le dijeron a la chica que ella tenía que haber llevado plata para pagarse su comida. Finalmente, Heydi le dio otra oportunidad al chico y, para sorpresa de nadie, tampoco la pasó bien. “No debería haber venido. Acaba de decir que las ‘perras’ no tenemos frío”, compartió en otro video que publicó en la red social en donde se los veía paseando por un parque bajo un día invernal.