Diez canciones que —según la ciencia— mejoran tu humor 

Según la revista Business Insider el Dr. Jacob Jolij, docente de neurociencia cognitiva de la Universidad de Groningen (Holanda), investigó qué canciones hacen que nos sintamos más felices.

En su blog, el investigador explicó que una empresa británica le encomendó descubrir cuáles eran esas canciones que hacen a quienes viven en el Reino Unido e Irlanda sentirse bien.

Al hablar con las personas descubrió que la clave estaba en el tempo de las canciones y que aquellas con entre 140 y 150 BPM nos hacen sentir bien. En base a ello elaboró una lista con 10 temas.

Canciones para sentirse bien

Te preguntás cuáles son, a continuación te compartimos los títulos y una playlist de spotify para que reproduzcas cuando no te sentís tan bien.

1. Don't Stop Me Now (Queen)



2. Dancing Queen (Abba)



3. Good Vibrations (The Beach Boys)



4. Uptown Girl (Billie Joel)



5. Eye of the Tiger (Survivor)



6. I'm a Believer (The Monkeys)



7. Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper)



8. Livin' on a Prayer (Jon Bon Jovi)



9. I Will Survive (Gloria Gaynor)



10. Walking on Sunshine (Katrina & The Waves)