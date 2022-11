Día de lluvia: ¿cuál es el mejor método para secar el calzado mojado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En días de lluvia como el de hoy, además de sacar nuestro paraguas y resguardarnos para no mojarnos en la medida de lo posible, es importante cuidar nuestra vestimenta.

Los zapatos, por ejemplo, forman parte importante de nuestro outfit, y son de las primeras cosas en mojarse. El hecho de que el agua los dañe, representa un desgaste de vida para el calzado y puede llegar a ser un problema dependiendo del material del que está hecho.

Si ya te ha pasado de dañar un calzado porqué este se mojó por la lluvia, hoy te traemos algunos tips para secarlos adecuadamente y que esto no vuelva a pasar.

Cuando tengas los zapatos mojados, lo fundamental es que te los puedas quitar a la brevedad, ya que además de que se dañan los materiales usarlos húmedos durante mucho tiempo puede causarte un resfriado.

Una vez que te hayas resguardado y quitado los zapatos, podrás aplicar alguno de estos consejos que se basan en varios artículos del cuidado de zapatos de la marca Dior.

1. Usá la lavadora y secadora

Lo más común es revisar los materiales de tu calzado, de ser posible usá la lavadora y secadora para que estén como nuevos, sin los efectos de la lluvia. En caso de que los materiales de tus zapatos no sean buenos para meterlos a la lavadora, pero contás con una secadora, no pierdas la oportunidad de utilizarla por unos 15 o 20 minutos para que se les quite la humedad.

2. Un ventilador también puede ser una opción

Si no es necesario lavar tu calzado o el tiempo no te alcanza para ello y tampoco contás con secadora, quizás utilizar el ventilador sea util para secar tus zapatos. Sólo tenés que ponerlos sobre el ventilador, pero no olvides quitar los cordones y darle prioridad donde está la suela, incluso podés sacar las plantillas para que se sequen aparte. Recordá no dejarlos más allá de 30 minutos, para que no queden acartonados después de que se quite la humedad.

3. Usá diario

Muchos artículos sobre calzado mencionan utilizar el papel de diario como uno de los métodos más eficientes para secar los zapatos. La forma de utilizarlo es envolver el exterior del calzado con 2 o 3 hojas y en el interior rellenarlo con el mismo papel y esperar a que se absorba la humedad.

Esto puede tardar entre 2 o 3 horas, también cambia el papel cuando este absorba toda el agua. Este método es ideal para los zapatos de cuero o gamuza, ya que estos no se dañan y se secan de forma rápida.

4. El arroz y la avena también serán tus aliados

En caso de que los otros métodos no te convenzan, introducí dentro de una media, calcetín o red un poco de arroz o avena y luego colocálo dentro de tu calzado, de esta forma se absorberá la humedad y se secarán. Es importante que sepas que este procedimiento toma entre 2 a 3 horas.

5. Trapo de microfibra

Este tip es para los zapatos de cuero, ya que se pueden secar frotando un trapo de microfibra y haciendo presión en las zonas húmedas, de esta forma tu calzado no se daña y cuidas los materiales. También podés introducir en el interior de tu calzado este trapo y hacer que se absorba el agua y luego dejarlos secar en una zona fresca.

Recomendaciones para cuidar tus zapatos de la lluvia

Ahora que ya conocés estos tips para secar tu calzado, es importante recordarte que lo ideal para que no se maltraten tus zapatos es que estos tengan algún material resistente o traer algunas botas de plástico para afrontar las lluvias.

A la hora de secarlos lo mejor es colocarlos de lado para que el aire circule tanto en la suela como al interior, de esa forma se secarán más rápido.

Si tus zapatos son de cuero, después de que se sequen, podés utilizar una crema humectante especial para este calzado y prevenir grietas o desgaste. En el caso de los zapatos de piel sintética puedes utilizar un sellador de calzado.