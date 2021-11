¿Qué deseo de Meghan no cumplió el príncipe Harry cuando ella estaba embarazada?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lejos de lo que temían desde la familia real británica, no hubo palabras en la entrevista entre Meghan Markle y Ellen DeGeneres que pudiera perjudicarla. De hecho, se trató de una conversación risueña y ligera en la que la duquesa de Sussex habló de ella misma.

En este sentido, uno de los momentos más insólitos del programa fue cuando Meghan contó que tenía muchas ganas de bailar estando embarazada de Lilibet, pero que su esposo se lo prohibió con firmeza. “No podemos hacer eso”, contestó cuando su mujer le propuso ensayar una coreografía de un baile en pareja. Según Meghan, él pensó que era una idea terrible.

“Amo los videos del bailarín de hip hop Stephen Boss con su esposa embarazada bailando juntos. Unos amigos me enviaron un par de ellos y comencé a mirarlos como loca, luego lo observé a Harry y le dije que nosotros deberíamos hacer eso, pero él me contestó que no, que no podíamos movernos como ellos”, contó la duquesa.

Entonces, Ellen le dijo que ella, de hecho, es una buena bailarina. “Oh, amo bailar y Archie también”, respondió Meghan.

La duquesa mostró una foto del pequeño Archie durante la entrevista donde se ve que el niño ha heredado el amor de su madre por los animales: en la imagen está con unas botas de Peppa Pig, unos jeans y un buzo gris de manga larga alimentando a sus amadas gallinas.

Meghan también dijo que la familia planea quedarse en casa para Acción de Gracias y que ella piensa cocinar para todos. Además, contó cómo su hijo se está adaptando a la presencia de su hermana menor: “A Archie le encanta ser el mayor”, contó la duquesa.



Luego habló sobre el hecho de ser padres de dos: “Alguien nos dijo alguna vez a Harry y a mí que tener un solo niño es como un hobby, pero dos pequeños implican ser padres de verdad. De pronto, nos dimos cuenta del impacto para Archie. Todos hablan de cómo es la llegada de un segundo niño, pero nadie se refiere al ajuste que debe realizar el primero respecto de su nuevo lugar en la familia. A mí me parece que ellos tienen un momento en el que dicen ‘Oh, esto es divertido, así es como va a ser ahora, me gusta’”.