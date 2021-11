Descubrió a su mujer siéndole infiel con el vecino y le envió una carta que se volvió viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Reino Unido, un hombre descubrió que su mujer lo engañaba con su vecino y decidió publicar en las redes una carta escrita por él hacia el amante de su esposa.

“¡Volví a casa y mi pareja estaba en la cama con otra persona! ¿Están bastantes seguros de que di con el tono correcto?”, tituló en la red social Reddit con el adjunto de las palabras que relató.

La carta que se viralizó



En simplemente ocho líneas, el hombre expresó: “Solo quería hacerte saber que estás durmiendo con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo esto con ella”.

Y agregó: “Entiendo que te sientas solitario a veces, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza cada tanto mientras estoy afuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda dejarte libre el estacionamiento, por favor”.

Para el cierre de la carta, el sujeto firmó con el número de su domicilio: “Saludos, nº 86″

La historia se hizo muy popular en la red y acumuló cientos de reacciones con comentarios de usuarios que se rieron ante la situación y dieron su consejo. Entre los mismos, una persona bromeó: “Creo que los aplausos son un poco pasivo-agresivos. Vos buscás que sepa que hablás en serio, pero también está agradecido por tu consideración en el futuro”.



Un segundo usuario reaccionó de manera sarcástica y dio su punto de vista: “Creo que decir que no te importa que el hombre vaya a tomar una cerveza temporalmente confunde el mensaje y potencialmente te abre a que el mismo problema vuelva a ocurrir”.



Otro de los redditors puso: “Esta carta es patética” y agregó las palabras que debería haber colocado el hombre británico: “Disculpá, ¿podrías por favor no molestar a mi esposa? Me pone triste. Gracias”.



Entre los 600 comentarios que hicieron, un cuarto comentó:: “Creo que transmitieron el mensaje en una interpretación perfecta de la agresión pasiva británica y esa persona se va a detener. Suena como “estoy decepcionado de vos”, que es mucho peor que “estoy enojado con vos”.



Como no hay manera de verificar si la nota es real o no, algunos usuarios mencionaron que la carta levanta sospechas y sugirieron que puede ser una parodia de otro relato que se publicó días atrás también en Reddit.



“Alguien publicó una nota ayer quejándose de que alguien se estacionó en su lugar de estacionamiento y se burlaron de lo pasivo que era”, sostuvo una persona.



Hacia el final, un usuario contestó a un comentario y expresó: “¿No es uno de los miles de Redditors que respondieron a la carta de estacionamiento de ayer? ¿La advertencia fue tan cortés que fue una invitación?



La publicación sigue sumando cientos de reacciones y las personas esperan la identidad del hombre anónimo que vivió la situación para poder esclarecer sus dudas.