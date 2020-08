"Qué demonios": el supuesto exabrupto del príncipe Harry a la reina Isabel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Continúan conociéndose nuevos detalles de la relación entre el príncipe Harry y su familia. Esta vez, quien reveló un supuesto exabrupto que tuvo Harry hacia su abuela, la reina Isabel, fue Omid Scobie. El biógrafo es el autor, junto a Carolyn Durand, del libro Finding Freedom (En busca de la libertad), que revela la vida íntima de la realeza británica y que fue lanzado el martes pasado.



Según trascendió, Harry le gritó unas duras palabras a la reina. "¿Qué demonios está pasando?", le dijo por una disputa sobre una asistente real. De acuerdo a la información publicada por el diario The Sun, Harry estaba furioso con la vestidora real, Angela Kelly, quien, además de ser una colaboradora clave para Isabel, no había podido viajar al palacio de Buckingham para que Meghan Markle se probara la tiara que utilizó el día de su casamiento, en mayo de 2018.

El escandaloso intercambio fue develado durante una entrevista televisiva por Scobie, quien además contó que el príncipe sentía que la institución real hacía todo lo posible para "dificultar la vida de Meghan". Según explicó, Harry llamó enojado a la reina para quejarse sobre su asistente clave.



Conocido como el "tiaragate" (el escándalo de la tiara), Harry no estaba enojado por la joya que le habían dado para usar a su entonces novia, sino porque Kelly no había cumplido con la solicitud de Meghan. "Harry tuvo que intervenir. Llamó a su abuela y le dijo: ´No sé qué demonios está pasando. Esta mujer necesita hacer que esto funcione para mi futura esposa", contó Scobie. Debido al "incidente", la duquesa de Sussex solo pudo probarse la tiara unos días antes de la boda.

El biógrafo, cuyo libro es diariamente citado en la prensa mundial, insistió en la tensa relación entre William y Harry. "Apenas hablan. Esto tomará algo de tiempo en sanar", afirmó. "Creo que la distancia entre los hermanos se hizo cada vez más grande", destacó y agregó que la relación entre los hijos de Lady Di se rompió por completo cuando Harry y Meghan le revelaron su plan del Megxit, lo que se supone que causó daños a la monarquía.

"Las declaraciones no se discutieron internamente y eso causó la mayor cantidad de daño a William, porque no es solo el hermano, también es el futuro rey y sintió que eso dañaba la reputación de la familia", reveló Scobie, quien afirma haber hablado con los duques de Sussex para escribir el libro.



Sobre la relación entre Meghan y su cuñada, Kate Middleton, sostuvo: "Meghan sintió que Kate no se esforzó por cuidarla durante algunos de los momentos más oscuros, particularmente durante su embarazo".