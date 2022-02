Dahianna Andino, la barista que se coló en la Segunda Cata Nacional de Tomates

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué hace una barista en una cata de tomates? ¡Estar en su salsa! Aunque parezca un mal intento de chiste, ¡es la pura verdad! El fin de semana del 28 y 29 de enero, fui a la “Segunda Cata Nacional de Tomates” invitada por la Intendencia de Paysandú y el Bureau Paysandú. Aprendí, asimilé y comparé conocimientos, siempre desde mi paladar de catadora de café y mis sentidos abiertos a la nueva experiencia.

Para los uruguayos los tomates son Americano, Perita y Cherry y la subvariante Cherry perita. Ahora dejate sorprender: en un par de días probé más de 20 variedades distintas y los anfitriones del evento departamental poseen cerca de 300 variedades para plantar. Tenemos un consumo moderado de 11 kilos de tomates anuales por persona. Es menos de 1 kg por mes, no parece mucho, aunque si le sumamos las salsas el consumo se duplica. Ya se sabe que la pizza y la pasta con mucha salsa son religión nacional. Es algo parecido a lo que sucede con el café, da la impresión de que tenemos un buen consumo, considerando la cantidad de cafeterías nuevas y de fotos de cafés en las redes, pero cuando vemos las cifras, la realidad es distinta. Solo consumimos 1 kilo y medio en promedio, es muy poco al lado de los 5 kg per cápita de los vecinos brasileños o con los países escandinavos cercanos a los 10 kilos por año. Pero claro, en Uruguay la cafeína la tenemos en el mate y ahí sí el consumo es alto.

El recorrido comenzó en la granja agroecológica “La postergada”, a cargo de Gerardo Rodríguez quien se enfocó en el fruto (¡sí! es una fruta no una verdura). El tomate es originario de Centroamérica y del Norte de América del Sur, pero hace siglos migró y su consumo es global.



Con Alberto Castañero y la mexicana Jatziry Gracian hablamos sobre las más de 300 semillas que poseen en este banco mundial de tomates, cada una carga con su particularidad a la hora de la siembra y la cosecha y obviamente del resultado final. Lo mismo sucede con el café, cada variedad tiene sus necesidades y no todas son aptas para todos los suelos, algunas “prenden” mejor, otras se sienten ajenas y no se arraigan.



Entender, comprender las necesidades orgánicas es parte esencial para los especialistas. Lo que está sucediendo en Paysandú hoy, se parece a lo que pasó con los viñedos a finales del siglo XX en Uruguay o lo que aconteció en las viejas haciendas cafeteras y su inserción al nuevo mundo del café de especialidad, en donde es muy importante todo el proceso y cada metro cuadrado de tierra se le dedica mucha atención.

Se realizó una Cata sensorial de Tomate a cargo de la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) para periodistas e invitados. Más tarde un centenar de personas se sumaron a degustar las distintas variedades de tomates.



El cocinero y educador Diego Ruete realizó cata de tomates para los niños. El mejor para los más chicos fue la variedad “Cherry Limón Cristal”. Y realmente era exquisito. Bien por esos paladares de los chiquilines, ¡hay futuro!

El café y el tomate tienen mucho más en común de lo que a priori parece. Esta segunda edición pone sobre la mesa nuevas o mejor dicho, antiguas variedades de tomates, aunque sean nuevas para nuestro paladar.



Resignificar lo viejo y darle impulso es una misión en sí, tal cual sucedió con el café. Para los baristas, tostadores y catadores de café es muy importante desarrollar nuestro paladar y nuestras habilidades sensoriales.



También comprender que tanto la boca como la nariz se entrenan, así como entrenamos nuestro cuerpo. Para introducirnos en el mundo de las catas cafeteras, siempre remarco que hay que evitar la frustración de no encontrar los detalles organolépticos. Cuando estamos frente a un café y no logramos percibir las notas de cata, nos sentimos mal. Es injusto con uno mismo. Es como pedirte que corras una maratón sin preparación. Todo requiere entrenamiento. Nuestro paladar es como en una base de datos a la que hay que cargar de información.

Ampliar los horizontes sensoriales de la lengua, consumir la mayor diversidad de frutas, verduras y alimentos amplía la paleta y permite descubrir nuevos sabores. Esta cata de tomates fue reveladora en muchos sentidos, hallar tanta variedad me enriqueció y me recordó que en mi infancia ni siquiera conocía los Cherries.



La familia y la alimentación juegan un papel importantísimo para poder crecer en la sofisticación de nuestros sentidos. Hoy en casa, el tomate aparece hasta en el desayuno. Todo es aprendizaje y cuanto antes incentives a los más chicos, más pronto será la aceptación por lo nuevo.

No se trata de un ejercicio snob, apreciar los sabores diferentes hasta que ya sean propios es una forma percibir el mundo y será diferente de una persona a otra. La experiencia sensorial es esencialmente emocional. Al estar conectados con nuestros cinco sentidos guiados por la experiencia y transitar por nuestra base de datos, interpretaremos la información que nos brinda cada producto que tenemos ante nosotros. Así ampliamos nuestras habilidades sensoriales.

La propuesta de cata consistió en puntuar 6 variedades de tomates (San Marzano, Costoluto Genovese, Blush, Chocolate, BeefSteak o corazón de buey, Cherry índigo) del 1 al 9, considerando los parámetros: apariencia, sabor y textura. Mis favoritos fueron la variedad Blush y Costoluto Genovese, pero para saber cuál fue el favorito de todos los catadores que participamos deberemos de esperar unas semanas, mientras tanto ¡preparemos esos paladares!

Para el próximo 2023, recomiendo que se sumen a la Tercera edición de la Cata Nacional de Tomates en Paysandú. Nos vemos allá o en alguna otra instancia que potencie nuestras habilidades ya sea como hobby o para ser mejores profesionales en el mundo gastronómico y del café.



Buena vida y buen café.





Conocé a nuestra columnista Dahianna Andino Fundó la primera cafetería de especialidad del Uruguay. Desde junio de 2012 comparte su pasión cafetera. Importa y tuesta sus propios granos. Barista profesional & Cata, emprendedora, creadora de Ganache Café de Especialidad. Cofundadora de Chemia Cold brew. Tostadora de café de especialidad. Podés seguirla en su cuenta de Instagram: @dahia_cafeesamor