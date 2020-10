Los curiosos apodos que usan los miembros de la corona británica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los seguidores de la realeza conocen todo sobre las familias de la corona: cómo son sus vínculos, quienes tienen roces entre sí, cuáles son sus virtudes y defectos.

Sin embargo, en muy pocos casos se conocen los apodos por los que, cariñosamente, los miembros de las familias reales se llaman entre sí. Ahora, una especialista en cuestiones de la realeza recopiló todos las expresiones tiernas e inusuales con los que personas como Meghan Markle y el príncipe Harry se llaman en la intimidad.

Kate Middleton



La duquesa de Cambridge recibió su apodo cuando iba a la escuela. Como estudiante de St. Andrew's School, en Berkshire, la familia se refería a Kate Middleton como "Squeak", ya que era el nombre de su cobayo. Lo mismo ocurrió con su hermana, a quien apodaron "Pippa", porque el nombre de su mascota (otro cobayo) era "Pip".

Archie Harrison Mountbatten-Windsor



El niño de seis años, hijo de Meghan Markle y Harry, cumplió años hace poco, en plena cuarentena. El apodo del pequeño quedó en evidencia en un video en el que la duquesa le leyó a su hijo un cuento, como parte de la campaña "Save With Stories" ("Salva con historias") de Save the Children. En ese video, se pudo ver que Markle llama a su hijo "Arch".



En otra ocasión, durante la gira de los Sussex por África, la actriz compartió un video en el que aparece con Archie y se puede escuchar que lo llama "Bubba": "¡Decí hola! ¡Hola, hola, Bubba!", exclama Meghan en su publicación.

La duquesa de Sussex



Recientemente, se confirmó que el apodo de Harry para su esposa es "Meg". El nombre fue revelado en mensajes de texto del príncipe al padre de la duquesa, Thomas Markle, que se publicaron en documentos judiciales en el caso de privacidad de Meghan contra Associated Newspapers.



Además, Markle recibió otros apodos por parte de sus padres. Para su madre Doria Ragland, por ejemplo, la duquesa de Sussex siempre será una "flor". Así lo contó la propia Meghan en varias entrevistas. En cuanto a su padre, reveló que él la llama "Bean" (frijol o poroto). En una dulce publicación del Día del Padre de 2016, la esposa de Harry saludó a su padre y firmó: "Te amo - Bean".

Princesa Charlotte



Según le contó Kate, la madre de la princesa Charlotte, a Laura-Ann, una bloguera que se ocupa de temas vinculados a la maternidad, la duquesa llama a su hija "Lottie" en lugar de Charlotte. La revelación se dio por casualidad, mientras ambas mujeres hablaban de cuestiones familiares, aunque Laura-Ann lo destacó como un hallazgo, ya que Middleton suele atenerse al protocolo incluso para referirse a sus hijas públicamente.

El príncipe Harry



También durante una entrevista, Markle deslizó por casualidad cuál es el apodo con el que llama a su esposo, el príncipe Harry. La charla entre la duquesa y Tom Bradby tenía como propósito ser incluida en el documental de ITV Harry and Meghan: An African Journey. "Con toda honestidad, le dije durante mucho tiempo a H, así es como lo llamo, no es suficiente sobrevivir a algo, ese no es el objetivo de la vida", señaló Meghan a la cadena televisiva. "Tienes que prosperar. Tienes que sentirte feliz, y creo que realmente intenté adoptar esta sensibilidad británica", continuó.



Los amigos del príncipe Harry se refieren a él como "Spike". El joven miembro de la realeza tenía una cuenta de Facebook en la que usó el seudónimo "Spike Wells" durante cuatro años, hasta que fue cerrada porque representaba un "riesgo de seguridad". Otro apodo que se utiliza entre los amigos de Harry para referirse al duque es "Potter". Así lo descubrió la periodista canadiense Lisa LaFlamme cuando se reunió con él en el Palacio de Kensington e intuye que, además de la coincidencia en el nombre con el personaje de J.K. Rowling, podría tener que ver con un interés del príncipe por los libros del joven mago.

Princesa Beatriz



Si bien todos la conocen por Beatriz, o su versión más corta, "Bea", la hermana de la princesa tiene un apodo especial para ella. Al cumplir 31 años, Eugenie saludó a su hermana mayor en las redes sociales con una simpática publicación en la que recopiló varias fotos. "Seguís siendo la persona más maravillosa, amiga y hermana mayor. ¡Feliz cumpleaños Beabea!".



También para el cumpleaños de Beatriz, pero un año antes, cuando cumplió 30, su madre Sarah -duquesa de York- reveló en Instagram cuál es el apodo con el que llama a su hija en la intimidad. "Feliz cumpleaños, mi Trixie", escribió Sarah.

Principe William

El príncipe William reveló que su madre, la princesa Diana, solía llamarlo "Wombat" (un marsupial que parece un oso pequeño, muy común en Australia). En una entrevista de 2007 con Matt Lauer de NBC, explicó: "No sé cuando comenzó pero creo que fue cuando fuimos a Australia con nuestros padres. El wombat es el animal local. Así que básicamente me llamaron así. No porque parezca un wombat, o tal vez lo sea", dijo William.



Mientras que para los amigos siempre será "Wills", también se conoció que, durante su época de estudiante en la Universidad de St. Andrews en Escocia, el futuro rey era conocido como "Steve", un nombre que le servía para mantener el perfil bajo y evitar recibir demasiada atención.



La reina Isabel



El apodo del duque de Edimburgo para su esposa salió a la luz después del estreno de la película de 2006, La reina. Según se mostró en el film, el duque apodó "repollo" a la reina. En una escena en la que la pareja está a punto de irse a dormir en Balmoral, Felipe le dice a Isabel II: "Movete, repollo".



La reina también tuvo un tierno apodo durante su niñez. Ella se refería a sí misma como "Tillabet" y, a medida que creció, su familia y amigos cercanos empezaron a llamarla "Lilibet", una expresión que todavía algunos miembros de su círculo íntimo continúan usando.