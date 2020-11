En cuna de oro: estos son los niños más ricos del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Muchos padres se preocupan por dejarles algo a sus hijos antes de morir. No es el caso de los siguientes niños menores de 16 años, quienes viven respaldados por millones de dólares.



Eso sí: aunque la mayoría nació con el ‘pan debajo del brazo’, otros crearon millones a partir de las redes sociales.

Príncipe George de Cambridge



Edad: 7 años



Valor patrimonial: 2,4 mil millones de libras esterlinas según la revista ‘Spears’.

Capital de la familia: Mil millones de dólares



Después de su padre Wiliam y su abuelo Carlos, George es el tercero en la línea de sucesión al trono británico. Debido a que pertenece a la realeza, no necesita conseguir ingresos por sí mismo. Por eso su ‘valor patrimonial’ se mide en la contribución que hace a la economía del Reino Unido, incluidos los impuestos que se recaudan con su nombre.



El verdadero capital de su familia, al cual él podrá ir accediendo a medida que crezca, no deja de ser menos sorprendente, pues alcanza los mil millones de dólares.

Princesa Charlotte de Cambridge



Edad: 5 años



Valor patrimonial: 3,8 mil millones de libras esterlinas, según la revista ‘Reader's Digest’.

Capital de la familia: Mil millones de dólares.



A pesar de ser la cuarta en la línea de sucesión al trono británico, el ‘valor’ que su existencia le da al fisco de ese país es mucho mayor que el de su hermano George. La razón tendría que ver con que su imagen afecta más la industria de la moda que la de su hermano, según explica el tabloide ‘Express’.



Al igual que George, con cada año que pase podrá ir accediendo más a la fortuna que sus familiares poseen en conjunto.

Dannielynn Birkhead



Edad: 14 años.



Capital: 15 millones de dólares, según la revista ‘GQ’



Es la hija de la modelo Anna Nicole Smith, quien murió en 2007 y le dejó a su hija una herencia de 10 millones de dólares.



Esa cifra, según la revista ‘GQ’, ha aumentado un 33% con su carrera en el modelaje.



Cuando su madre falleció, se abrió un debate judicial. La discusión giró en torno a si Dannielynn podía recibir los 49 millones extras que Anna Nicole había obtenido cuando quedó viuda del magnate J. Howard Marshall.



Al final, según reportó la página especializada ‘Celebrity Net Worth’, Dannielynn no recibió la fortuna.

Blue Ivy y los gemelos Sir y Rumi Carter



Edades: 8 y 3 años, respectivamente.



Capital: 778 millones de dólares, según la revista ‘GQ’.



Los tres hijos de Beyoncé y Jay-Z, pareja multimillonaria de cantantes estadounidenses, obtendrán a su nombre los fondos de un fideicomiso especialmente abierto para ellos. Si el dinero tuviera que ser repartido ahora, en partes iguales, cada uno quedaría con casi un billón de pesos. Esto, por el momento, no va a pasar, pues solo puede ocurrir tras la muerte de los padres.

Valentina Paloma Pinault



Edad: 13 años.



Capital: 12 millones de dólares, según el listado Rich Kids 2020 elaborado por 'Electric Ride on Cards'.



Es la hija de la actriz mexicana Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault, el actual presidente del conglomerado de marcas de lujo PPR.



Al igual que otros casos de esta lista, Valentina tiene a su nombre una fortuna de 12 millones de dólares basados en fideicomisos que sus padres han creado a su nombre. Valentina es trilingüe y ya ha trabajado como actriz de doblaje en ‘El profeta’ (2014), película producida por su madre.

Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne Jolie-Pitt



Edades: 16, 15, 14 y 12 años, respectivamente.



Capital: 250 millones de dólares, según el listado Rich Kids 2020 elaborado por 'Electric Ride on Cards'.



Brad Pitt y Angelina Jolie, una de las exparejas más famosas de Hollywood, tienen seis hijos, pero el mayor, Maddox, ya tiene 19 años, por lo tanto, no es considerado un ‘niño rico’.



Por ello, nos referimos al fideicomiso que la dupla de actores tiene para el resto de sus hijos. Si la cifra fuera repartida en este momento, cada uno se quedaría con alrededor de 190 mil millones de pesos.

Foto: Archivo

North, Saint, Chicago y Psalm West



Edades: 7, 4, 2 años y 17 meses, respectivamente.



Capital: 40 millones de dólares, según el listado Rich Kids 2020 elaborado por 'Electric Ride on Cards'.



La socialité Kim Kardashian y su esposo Kanye West son conocidos por no escatimar en gastos cuando se trata de llevar una vida lujosa. Por eso no sorprende que sus cuatro hijos tengan en total 40 millones de dólares mediante un fideicomiso. En ‘plata blanca’, cada uno podría gozar de 37 mil millones de pesos, una cifra curiosa si se tiene en cuenta que el último hijo de la pareja apenas es un bebé.

Ryan Kaji



Edad: 9 años



Capital propio: 30 millones de dólares según el listado Rich Kids 2020 elaborado por 'Electric Ride on Cards'.



Es, sin lugar a duda, uno de los casos más curiosos de la lista dado que su riqueza no viene de herencias, sino de su canal de YouTube ‘Ryan’s Wold’, el cual cuenta con 26,9 millones de suscriptores.



El niño, oriundo de Guam, Estados Unidos, crea contenido infantil relacionado con retos, videoblogs, experimentos caseros y ‘gameplays’.



Si bien detrás de su éxito está la ayuda de sus padres desde que empezó a hacer videos, en 2015, no deja de sorprender la exorbitante suma que tiene a su nombre.

Evan Moana



Edad: 14 años



Capital propio: 12 millones de dólares según el listado Rich Kids 2020 elaborado por 'Electric Ride on Cards'.



Moana es de Pensilvania, Estados Unidos. Es el segundo caso de un niño ‘youtuber’ millonario. Su canal, EvanTubeHD, tiene 6,67 millones de suscriptores, además de más de 4 millones de visualizaciones.



Comenzó a hacer videos en 2011. Su contenido se basa en retos, muestra de juguetes y ‘gameplays’.

True Thompson



Edad: 2 años.



Capital: 10 millones de dólares según el listado Rich Kids 2020 elaborado por Electric Ride on Cards.



El segundo nombre asociado a la familia Kardashian es el de la hija de Khloe Kardashian y el jugador de baloncesto Tristan Thompson.



Ambos crearon un fideicomiso a nombre de su bebé por 10 millones de dólares, algo que, por el momento, ella no podrá gastar por su propia cuenta. True es la primogénita de Khloe y la segunda hija de Tristan.