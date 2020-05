Cuatro tips para conocerme en la cuarentena que se sintentizan en "CAER"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Confiar, Aceptar, Entregarme al movimiento y Respirar e Integrar sentimientos y emociones: CAER. Nuevos tiempos, nuevas formas. Lo que hasta ahora conocía no funciona. Cómo en todos los órdenes de la vida cuando algo queda obsoleto, me aggiorono creando y experimentando en la búsqueda de una nueva opción.



Y si además esa opción hace que me sienta bien, me encante, me brinde entusiasmo y disfrute; tiene que ver con lo que más quiero, me da alegría, me representa en mis formas, le da sentido a mi vida, entendí mucho de lo que este nuevo tiempo me pide.



En estos tiempos distintos, la clave está en animarse a caminar en formas desconocidas, por caminos inciertos, trepar montañas, soltarse al precipicio aferrado y confiando fuerte en uno mismo, entregándome al orden de lo que pasa y confiando que, si está pasando, está bien y puedo con esto qué pasa.



Aceptar que si estamos viviendo esta realidad es porque no hay otra opción que vivirla y encontrar lo que me trae. Para descubrirme y también entrar en resonancia con las verdaderas cosas importantes de estar vivos.

Y hacer que la vida valga la pena,



Entregarme a vivir lo que esta realidad me trae, no resignarme, dejarme llevar por el movimiento para descubrir hacia dónde me lleva y qué verdad me revela.



Y lo que sea que descubra, que se despierte lo que sienta, lo respiro, le doy un lugar en mi, me lo apropio, lo integro, me descubro , me encuentro.



¡Sos el paracaídas que necesitas! ¡Seamos quienes queremos ser!