El mundo de las cafeterías y los cafés especiales también están en pausa, pero ya hace un tiempo que comenzaron a surgir algunas tendencias de consumo que a la vuelta, a la nueva normalidad, retomarán camino. Acá te contamos cuatro tendencias cafeteras y una incógnita.



Todo cambió y no es necesario explicar por qué. Las cafeterías del mundo cerraron sus puertas con la llegada del Covid-19, primero fue China, un mercado en pleno crecimiento en el consumo de la bebida, más de 10 mil cafeterías multinacionales cerraron en pocas semanas y eso fue solo el comienzo. La reacción de los mercados cafeteros fue una baja del precio internacional del café un 20%. En Uruguay, desde el fin de semana del 13 de marzo muchas cafeterías y locales gastronómicos cerraron sus puertas.



Actualmente las cafeterías de especialidad estamos trabajando con venta de cafés en grano o molido y utensilios a domicilio, además realizamos videos enseñando a preparar mejor las distintas bebidas. Hay que reinventarse!



Para complicar las cosas desde fines de marzo se inició la cosecha de los países cafeteros con la dificultad de que el aislamiento social no permite tener mucha mano de obra en los cafetales, y ciertamente se necesita para que no se echen a perder los frutos, además irónicamente las previsiones son de un crecimiento en la producción. Gran parte de ese café deberá guardarse esperando mejores momentos, pero como se trata de materia orgánica, tiene corta vida útil y de no colocarse se perderá.

El domingo 26 de abril, charlé en un vivo por Instagram con el barista internacional, certificador SCA (Specialty Coffee Association) Gustavo Paparoni, sobre el futuro y las tendencias del mundo cafetero, porque aunque cueste verlo un día ¡esto pasará! Gustavo es venezolano y de familia cafetera, su abuelo tuvo uno de los primeros cafetales en ese país. Hace años que además de tener cafeterías se dedica a la docencia de barismo por el mundo, lo conocí en un curso en Colombia y el año pasado lo trajimos a Uruguay para realizar certificaciones a los baristas locales.

Las tendencias de las cafeterías de especialidad

Leches veganas – Ya sea por decisión filosófica de no consumir productos derivados animales o por dieta, para evitar las grasas, o por intolerancia a la lactosa, o por simple curiosidad, las “leches” vegetales crecen en las cafeterías de especialidad. Barras enteras designadas a exhibir las opciones de estas variantes a la leche animal, dan como resultados distintas bebidas y permiten un universo nuevo de combinaciones. No sabe igual un cappuccino con leche de coco, que con leche de almendras o de avena.



Coctelería – Por mucho tiempo se confundió barista con bartender, ahora parece que la fusión pondrá las cosas más complejas aún, porque la tendencia de los cócteles basados en café está en pleno crecimiento. Al tradicional Irish Coffee (café y whisky) o Carajillo (café con brandy) se le sumó una variedad de tragos y la mayoría usan café Cold Brew (café de extracción en frío) como son los casos del Café Negroni o el Espresso Martini, para el Gin Tonic Café, la propuesta es con granos en la bebida. Y esto por nombrar solo algunos.



Tostadora a la vista – La idea de tener la tostadora de café a la vista en la cafetería, no es nueva (de hecho en Montevideo somos dos cafeterías con este formato) pero es parte del desarrollo de la Tercera Ola cafetera y sigue siendo tendencia global, no solo por el espectáculo en sí mismo que significa ver a una persona desarrollando el tueste ante tus ojos mientras disfrutas de un espresso, si no por la seguridad de que siempre estás consumiendo un café fresco, algo inherente a una cafetería de especialidad.



Cafeteras y molinillos – Un gran barista con el mejor grano sin dudas obtendrá una bebida de excelencia, pero una cafetera hace la diferencia. Aumenta la tendencia de máquinas para los profesionales del café. Ante el crecimiento mundial de un público exigente de buenos cafés, surge una industria trabajando en la maquinaria detrás de la barra. Molinillos con peso integrado para evitar calibrar en cada servicio. Tampers robóticos que se programan para aplicar siempre la misma presión. Todo buscando una uniformidad de los productos servidos más allá del barista que esté preparando el café. Mejor servicio y más rápido.



¿Baristas robots? – Hace unos meses se viralizó un video en donde un robot barista servía con precisión un cappuccino con Arte latte (los dibujos sobre la leche). En estos tiempos de tapabocas y pedido de distancia social la idea de autómatas al servicio cafetero surge como una solución. Pero nada sustituye el contacto del barista con el cliente y el proceso de empatía. Ser barista requiere comprender lo que quiere cada persona, buscar desde un café llegar a la emoción del otro ser humano.



El futuro es con cafeterías abiertas, con gente charlando en las mesas nuevamente, con ese hermoso ruido de cafeteras en acción y con baristas sirviendo el mejor café. Mantengamos el optimismo.



Buena vida, buena café.