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El País Eme Lifestyle

¿Cuánto pagarías por una porción de la torta de bodas de lady Di y el príncipe Carlos?

11/08/2021, 20:11
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Nicola, Silvana

Realeza

La casa de subastas Dominic Winter Auctioneers, remató un trozo de la torta de casamiento de Carlos y Diana por más de US$ 3.000; un coleccionista de Leeds fue el ganador de la puja

Carlos y Diana, príncipes de Gales, se divorciaron oficialmente en 1996, un año antes de la trágica muerte de ella en un accidente automovilístico en París a sus 36 años.

La "princesa del pueblo" sigue siendo objeto de culto y sus pertenencias se venden regularmente en remates a precios de oro: un Ford Escort regalado por Carlos se subastó junio pasado por más de 60.000 euros y un triciclo de su infancia, en julio, por más de 20.000. 

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