Consejos para mejorar tu lectura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La lectura es un hábito que trae muchos beneficios: desde el propio ejercicio cerebral, hasta la acumulación de conocimientos.

Sin embargo, a veces el tiempo no es el mejor aliado de un ávido lector. Según un artículo de Harvard Business Review existen seis pasos que se deben seguir para aprovechar al máximo una biblioteca y leer más libros. Hoy te mostramos algunos consejos para leer más rápidamente

Pictoline realizó una infografía que compartió en Facebook:



1. Recomendaciones

Uno de los primeros consejos que Pictoline destaca en Facebook es el de seguir las recomendaciones de otros lectores. Así se reduce la fatiga que puede producir una gran búsqueda.



2. Físico

Los libros en una edición física son mucho más estimulantes que aquellos que están en formatos electrónicos. “Concentran tu atención mejor que los e-books”, precisa Pictoline en el dibujo que compartió en su cuenta de Facebook.



3. Traslados

Cuando se va de un punto a otro, un largo trayecto, es una buena oportunidad para leer un libro. No se trata de “tiempos muertos”, sino de tiempos que pueden volverse de calidad y aportar a la formación de la persona.



4. Dejar de leer

Como se ve en la imagen, dejar de leer un texto si es que este no es de agrado del lector es mejor que continuarlo con pesadumbre. “No te sientas mal; entre más rápido dejes un libro que no te está gustando, más rápido encontrarás uno que te atrape”, precisa.



5. Distractores

Ir a leer a una zona tranquila es lo más recomendable, ya que de lo contrario es posible que el lector abandone su libro. Por ello alejar distractores como la televisión, la computadora o la radio son pasos que no se deben olvidar para aprovechar mejor el tiempo de lectura.



6. Placer.

La lectura tiene que ser una actividad que de gusto, ya que si viene acompañada de obligación puede que sea abandonada pronto. Tampoco se trata de una medicina, sino de un placer para el intelecto.