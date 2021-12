Conocé qué frutas pueden comer los perros sin que sea peligroso para su salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando pensamos en alimentar a un perro no es habitual referirnos a sumar manzanas, peras, naranjas u otras frutas en su dieta. Sin embargo, algunas son buenas para la mascota, porque le aportan fibra y antioxidantes.

Pero, ¿qué frutas puede comer el perro?, ¿qué beneficios le aportan?, y cómo ofrecérselas?

Hay frutas realmente peligrosas para ellos, con las que se debe tener cuidado como por ejemplo las uvas y las pasas pueden ser un riesgo para el can en grandes cantidades.

Antioxidantes y otras vitaminas



Peras, manzanas, bananas, arándanos. Estos alimentos no solo pueden formar parte de la dieta humana ya que aportan también grandes beneficios a los perros.



Los beneficios han sido estudiados por nutricionistas caninos. Las comidas y alimentos procesados para perros contienen el balance apropiado de proteínas, grasas, vitaminas y minerales que el animal necesita, sin embargo, estos alimentos envasados carecen de antioxidantes y otras vitaminas y sustancias que sí contienen los alimentos naturales como la fruta.



Estas sustancias presentes en la fruta son importantes para asegurar la salud de los perros a largo plazo. Previenen enfermedades como el cáncer o las dolencias de corazón.



Algunas frutas, además, son ricas en fibra, aunque los canes no necesitan tomar mucha, ingerir pequeñas cantidades de fibra beneficia su sistema digestivo.



¿Qué frutas sí son beneficiosas para los perros?



1. Arándanos (son antioxidantes)

2. Bananas

3. Manzanas

4. Peras

5. Mangos

6. Sandía

7. Melón

8. Duraznos

9. Ciruelas

10. Naranjas

¿Cómo ofrecer frutas a su perro?