¿Cómo saludó la Familia Real a Meghan Markle por su cumpleaños?

Realeza

Este martes 4 de agosto marca un nuevo cumpleaños de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y pese a su salida real, la familia de su marido le dedicó mensajes en las redes sociales.

Si las relaciones entre Meghan Markle y la familia real británica son tensas, en este cumpleaños de la duquesa de Sussex, el resto de los miembros activos de la familia del príncipe Harry decidió dejar de lado las asperezas y saludar a la estadounidense.

A través de las redes sociales, tanto la reina Isabel II, el príncipe Carlos y Camilla, así como el príncipe William y Kate Middleton le dedicaron mensajes a la californiana que celebró 39 años de su nacimiento.

Meghan, quien aún no tiene una nueva cuenta de instagram activa, aún no pudo responder a los saludos de su familia política, pero puede verse que las relaciones son cordiales entre la familia real británica.

La cuenta de la reina Isabel II, publicó una foto de la monarca junto a la duquesa de 2018 y la acompañó del mensaje: "Deseamos a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños".

La cuenta Kensington Royal –correspondiente al príncipe William y Kate Middleton– y la de Clarence House –del príncipe Carlos y Camilla– publicaron mensajes similares con fotos de la duquesa en solitario.