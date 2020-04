Cómo cocinar lentejas y los cinco errores que solemos cometer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las legumbres son un ingrediente práctico y con muchos beneficios para la salud, un alimento a tomar en cuenta para una dieta balanceada. En nuestra cocina es común utilizarlas para hacer diversos platillos. Uno de los más populares son las lentejas, un plato que podemos preparar con antelación y que puede conservarse varios días en la nevera.

¿Cuáles son esos 5 errores que siempre echan a perder las lentejas? Así cuando te animes a prepararlas te quedarán en tu punto. Toma nota para que la próxima vez que prepares esta legumbres te queden como las de un restaurante cinco tenedores:

1. No limpiarlas bien. Aunque hoy en día las lentejas crudas se comercializan limpias, no está de más echar una ojeada para eliminar hojitas, impurezas o piedrecillas que nos pueden terminar llevando al dentista. Hay que prestar mayor cuidado si es que adquirimos las lentejas a granel. También es conveniente eliminar las lentejas rotas o en mal estado y es importante aclararlas con suficiente agua antes de cocinarlas.

2. ¿Hay que remojar las lentejas? Aunque no es excesivamente largo, para acelerar el proceso de cocción de las lentejas algunos expertos recomiendan remojarlas durante una hora antes de cocinarlas. Variedades pequeñas y suaves pueden prescindir de esta medida. Tanto para el remojado como para la cocción es importante utilizar aguas de mineralización débil.

3. Equivocarse en el tiempo de cocción. Es recomendable usar 500 gramos de lentejas por 2-3 litros de agua en cocción tradicional. Colocamos un mínimo de 4 veces más agua, ya que si ponemos menos se evaporará y se nos pueden quemar las lentejas.



Se recomienda usar unos 50 o 80 gramos de producto por persona, porque al cocinarlas multiplican su peso unas dos veces y media por unidad.



El tiempo oscila dependiendo de la variedad de la lenteja o el tipo de agua usado, pero en olla convencional va de media hora a una hora.



4. Empezar con fuego lento y subirlo. Para que nos queden bien las lentejas hemos de cubrirlas en la cazuela con agua fría y calentarlas con fuego fuerte. Hay que mantenerlo alto hasta que aparezcan los primeros borbotones (en unos 2 o 3 minutos), y luego bajarlo a la mitad.



Hay que controlar el fuego para que la cocción sea lenta y suave. La sal hay que colocarla en cantidades moderadas y al final de la cocción.





5. No comerlas por las flatulencias. Las legumbres son flatulentas. Aunque las lentejas provocan menos gases que otras como los garbanzos, si esto te causa problemas, te sugerimos seguir este truco. Por ejemplo, remojar las legumbres para que parte de las sustancias que no se digieren bien en el intestino se diluyan en ese agua (mejor con bicarbonato sódico o jengibre), que no utilizaremos.



Si tienes en cuenta estos cinco aspectos las lentejas se cocinarán correctamente.

Propiedades de las lentejas



Las lentejas poseen un alto contenido en proteínas de origen vegetal. Además, tienen un índice glucémico bajo, pocas grasas, y están libres de gluten y colesterol.



De acuerdo a la Escuela de Salud Pública de Harvard, además de proteínas, las lentejas son ricas en:

-Folato

-Fibra (tanto insoluble como soluble)

-Hierro

-Potasio

-Polifenoles (antioxidantes)



De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 100 gramos de lentejas crudas contienen 25 gramos de proteína. Durante la cocción, las legumbres absorben una gran cantidad de agua: el contenido en proteínas de las lentejas cocinadas se reduce en torno a un 8%. Las lentejas también aportan tiamina, niacina, y vitamina B6.